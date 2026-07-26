El ex del Unicaja Chase Audige ya tiene nuevo destino ACB para la temporada 2026/2027

Chase Audige ya tiene nuevo destino para la temporada 2026/2027. El escolta estadounidense, con pasaporte jamaicano, continuará compitiendo en la Liga Endesa después de que el Recoletas Salud San Pablo Burgos haya anunciado su incorporación para el próximo curso, en el que el conjunto burgalés disputará tanto la ACB como la BKT EuroCup.

Audige pone así fin a su breve etapa en el Unicaja, donde aterrizó el pasado curso para reforzar el perímetro malagueño tras el discreto rendimiento ofrecido por Xavier Castañeda. En total, el exterior disputó 25 encuentros con la camiseta cajista, dejando destellos de la calidad y el potencial que le llevaron a Málaga.

Durante su estancia a las órdenes de Ibon Navarro alternó actuaciones de gran nivel con otras en las que le costó encontrar continuidad, tanto en minutos como en rendimiento. Aun así, dejó muestras de ser un jugador con interesantes condiciones físicas, especialmente en defensa, además de capacidad para aportar energía y agresividad en ambos lados de la pista.

Ibon Navarro da indicaciones a Chase Audige en su primer entrenaminto con el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Ahora, Audige tendrá la oportunidad de seguir creciendo deportivamente. En Burgos contará con un papel importante dentro de un proyecto que, además de competir en la Liga Endesa, también afrontará el reto de la BKT EuroCup, una nueva oportunidad para explorar el baloncesto europeo.

Comunicado del San Pablo Burgos:

Chase Audige (29/06/1999, Nueva York, Estados Unidos) se incorpora al Recoletas Salud San Pablo Burgos que disputará la Liga Endesa y la BKT EuroCup en la temporada 2026/27. El escolta estadounidense, con pasaporte jamaicano, de 1,93m continuará en la acb, donde disputó 25 partidos del pasado curso en las filas de Unicaja.

El jugador inició su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, en la que formó parte de las plantillas de William & Mary Tribe y de Northwestern Wildcats, en un periodo que finalizó en 2023. El escolta compitió la siguiente campaña en la G-League, la liga de desarrollo estadounidense, junto a Capital City Go-Go y Windy City Bulls.

En el curso 2024/25, Audige puso rumbo a Europa, donde firmó por el Filou Oostende belga, junto al que promedió 12,1 puntos, 3 rebotes y 2,8 asistencias por partido. El jugador inició la pasada temporada en el Bosna Royal de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, desde donde llegaría a las filas de Unicaja en diciembre de 2025.

Junto al equipo malagueño, el jugador compitió en 25 partidos de Liga Endesa, en los que acumuló un 37,5% de acierto desde el perímetro, además de haber participado en 11 encuentros de Basketball Champions League.

Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Chase Audige para esta nueva etapa de su carrera deportiva.