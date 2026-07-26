El mercado mantiene en alerta al Unicaja: sin noticias sobre Tyson Pérez

Pasan los días y el futuro de Tyson Pérez sigue vinculado al Unicaja, al menos por el momento. En el conjunto de Los Guindos reina un moderado optimismo respecto a la continuidad del ala-pívot en la Costa del Sol, ya que, por el momento, el Valencia Basket, equipo que había manifestado interés por el hispano dominicano, no ha dado el paso definitivo para intentar incorporarlo.

Sin embargo, aunque en el club malagueño nadie da el asunto por cerrado, el hecho de que sigan pasando los días sin noticias que alteren el futuro de un jugador con contrato hasta 2029 es una señal positiva.

Tyson Pérez celebra con Tyson Carter en la pista del Reggiana. / BCL

Derechos del Real Madrid con Ndiaye

El gran movimiento que podía despejar el panorama a favor de la entidad verde y morada era el fichaje de Eli John Ndiaye por el conjunto taronja. Sin embargo, esa operación se cayó después de que el Real Madrid ejerciera su derecho de tanteo para retener al internacional español, dejando al Valencia sin uno de los interiores que había señalado como prioridad para reforzar su plantilla.

Puesto de ala-pívot taronja incompleto

La consecuencia es evidente: el juego interior del Valencia Basket sigue sin estar completamente definido. Pese a la incorporación de Mo Gueye en los últimos días, el equipo valenciano continúa buscando fórmulas para terminar de completar una rotación que ha sufrido numerosos cambios este verano, por lo que la posibilidad de acudir al mercado por otro ala-pívot de nivel y cupo continúa abierta.

Junto a interior senegalés ya se encuentra el excajista Dylan Osetkowski y un Nate Reuvers que, aunque asume más desde el '5', puede adaptarse al poste alto.

Ahí es donde aparece, una vez más, el nombre de Tyson Pérez. Su condición de jugador de formación local, su conocimiento de la Liga Endesa y el excelente rendimiento ofrecido en el Unicaja le convierten en un perfil muy cotizado. En Málaga existe confianza en que el jugador permanezca a las órdenes de Txus Vidorreta, pero también son conscientes de que mientras no se cierre el mercado, la amenaza seguirá presente.

Sin novedades para la planificación del Unicaja

Por ahora no hay novedades, ni movimientos públicos ni señales del desenlace. Pero el reloj avanza y la incertidumbre continúa acompañando la planificación del Unicaja. Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo hasta que desde la ciudad del Turia se cierre el juego interior, sin embargo, es una realidad que cada jornada sin noticias invita al optimismo en el club malagueño.