¿Por qué no triunfó en el Barça Willy Hernángómez, posible fichaje del Unicaja 2026/2027?

Antes incluso de que el posible fichaje de Willy Hernangómez por el Unicaja se convierta en una realidad, el simple rumor ya ha abierto debate entre la afición cajista. Las redes sociales se han dividido. Por un lado están quienes consideran que su llegada supondría un bombazo. Por otro, quienes creen que el pívot madrileño podría aterrizar en Málaga para tener una "jubilación dorada", más que para recuperar el nivel que le llevó a ser una de las grandes referencias del básket español.

Quienes defienden su incorporación recuerdan que Willy, a sus 32 años, sigue siendo uno de los interiores españoles con mayor talento ofensivo. Su currículum dicta siete temporadas en la NBA, MVP del EuroBasket 2022 y un jugador capaz de marcar diferencias cerca del aro.

Sin embargo, quienes dudan de la operación miran inevitablemente hacia su etapa reciente en el Barça. Porque la gran pregunta es evidente: ¿por qué no triunfó Willy Hernangómez en el conjunto azulgrana?

Mala defensa, irregularidad, presión...

La respuesta está en la combinación de varios factores. El primero fue el encaje táctico. El Barça necesitaba un pívot con capacidad para defender lejos del aro, cambiar en los bloqueos y sostener un alto nivel físico, mientras que Willy siempre ha destacado por un perfil mucho más ofensivo que de sacrificio atrás. Sus dificultades para defender el pick and roll y contener a interiores más móviles acabaron restándole protagonismo en el club culé.

Willy Hernangómez jugando con el Barça. / DANI BARBEITO

A ello se sumó la irregularidad. Alternó actuaciones de nivel con partidos más que discretos, sin alcanzar la continuidad que se esperaba de un fichaje llamado a liderar el juego interior azulgrana. Tampoco ayudó el contexto, marcado por cambios de entrenador, reajustes deportivos y la presión añadida de contar con uno de los salarios más altos de la plantilla. Todo ello terminó convirtiendo una incorporación llamada a marcar diferencias en una de las grandes decepciones recientes del Barça.

Y es precisamente ahí donde nace el debate entre la "marea verde". Hay quienes consideran que esos tres años fueron consecuencia de un mal encaje y recuerdan que con la selección española el rendimiento ha sido muy diferente. Otros, en cambio, creen que su paso por Barcelona evidenció una pérdida de competitividad y temen que Málaga pueda convertirse en un destino demasiado cómodo para afrontar los últimos años de su carrera.

Un Unicaja atractivo

También existe la teoría contraria. El Unicaja, en la época más reciente de Ibon Navarro, ha demostrado ser un entorno ideal para recuperar jugadores y potenciar su rendimiento. Si alguien puede devolver a Willy a su mejor versión, muchos creen que ese ecosistema es precisamente el del Martín Carpena, ahora con un Txus Vidorreta también experto en eso.

Willy Hernangómez, durante un partido con la selección española de baloncesto. / ALBERTO NEVADO / FEB

Por eso, la gran incógnita no es si Willy Hernangómez tiene calidad para jugar en el Unicaja, algo que pocos discuten. La verdadera duda es qué versión del pívot madrileño llegaría a Málaga: la del jugador dominante que se lució en la mejor liga del mundo y con la selección española o la del interior que nunca terminó de encontrar su sitio en el Barça. Ahí está la clave de un posible fichaje que, sin ser todavía una realidad, ya ha conseguido dividir a la afición cajista.