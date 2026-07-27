El nuevo staff de Txus Vidorreta incorpora otra novedad en la estructura del primer equipo del Unicaja

El nuevo staff de Txus Vidorreta sigue tomando forma. Después de las salidas de Ibon Navarro hacia el Estrella Roja, de Alberto Miranda para acompañarle en Serbia y del nuevo cargo de Paco Aurioles al frente de la cantera, el Unicaja también introduce cambios en el área de fisioterapia.

Sergio Ruiz llega desde la cantera

La novedad afectará a una de las figuras más reconocibles del cuerpo médico de Los Guindos. Mario Bárbara continuará al frente del mismo, pero dejará de ser el fisioterapeuta que acompañe al primer equipo en los desplazamientos, una responsabilidad que ha desempeñado durante décadas.

Al plantel de "fisios" del primer equipo asciende desde la cantera Sergio Ruiz, que pasará a formar parte de la dinámica habitual del primer equipo cajista. Será él quien, junto a Jon Cortaberria, forme la pareja de fisioterapeutas que viajará de manera regular con el conjunto verde y morado durante la temporada. Mario Bárbara, por tanto, seguirá siendo la cabeza visible del departamento de fisioterapia del primer equipo del Unicaja y desarrollando su labor dentro de la estructura del club, aunque ya sin esa presencia constante en los desplazamientos del equipo.

La modificación no afecta al área de preparación física.Ahí, tanto Arantxa Pareja como Marcos Cerveró seguirán siendo los responsables de esta parcela y continuarán ocupando uno de los extremos del banquillo del Unicaja, una imagen ya habitual en cada encuentro del conjunto malagueño.

También ya es oficial lo que adelantó La Opinión de Málaga hace algunas semanas, el fichaje de Gonzalo Hermoso como uno de los ayudantes de Txus Vidorreta. Solo falta por saber quién será el otro técnico asistente del bilbaíno en su primer proyecto con el Unicaja, algo que el club podría confirmar en esta misma semana, y que completaría la foto final del nuevo staff del conjunto verde y morado.

Más de 30 años de Mario Bárbara como "fisio" del Unicaja

La figura de Mario Bárbara trasciende cualquier cambio organizativo. El fisioterapeuta llegó al club en noviembre de 1993 y, desde entonces, ha trabajado de manera ininterrumpida velando por la salud de los jugadores tanto del primer equipo como de la cantera. Más de tres décadas de servicio que le convierten en una de las personas más importantes de la historia reciente de la entidad.

Mario Bárbara posa para La Opinión de Málaga en las instalaciones de Los Guindos. / Álex Zea

De hecho, Mario puede presumir de un registro único dentro del club. Es el único integrante del Unicaja que ha estado presente en la consecución de todos los títulos de la historia de la entidad, un privilegio que comparte, únicamente, con la jefa de prensa, Rosa Mariscal.

Ahora, tras más de 30 años siendo una presencia fija en cada desplazamiento del equipo, cede el testigo a Jon Cortaberría, con el que ya compartía esa labor, y con la novedad de la incorporación de Sergio Ruiz, que da el salto desde la cantera para asumir un papel de mayor responsabilidad en el nuevo staff encabezado por Txus Vidorreta.