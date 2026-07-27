El PAOK también quiere a Willy Hernángómez, en la órbita del Unicaja

La competencia por Willy Hernangómez crece. Mientras el Unicaja continúa pendiente de la situación del pívot español, al que en los últimos días se ha vinculado como uno de las grandes opciones del mercado cajista, desde Grecia varios medios aseguran que el PAOK también ha entrado en escena, interesado por los servicios del internacional español.

Diversos medios helenos se han hecho eco del interés del conjunto de Salónica por el exjugador del Barça, actualmente agente libre. Por su parte, in.gr desveló que el PAOK ya habría realizado una primera consulta al entorno de Willy Hernangómez para conocer las condiciones de una posible incorporación. Según este medio, el club griego está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico y valora ofrecerle un contrato de tres temporadas, aunque reconoce que la operación es compleja debido al elevado caché del jugador.

La información también ha sido recogida por otros medios griegos como ProtoThema y Sportime, que coinciden en señalar que el PAOK quiere protagonizar uno de los grandes movimientos del verano. En ambos casos se habla de contactos e interés por el internacional español, aunque sin apuntar a que exista un acuerdo o una negociación avanzada. El principal obstáculo, según estas publicaciones, sigue siendo el importante desembolso económico que requeriría la operación.

Negociación con el Unicaja

Estos rumores llegan en un momento en el que el nombre de Willy Hernangómez también está muy presente en la actualidad del Unicaja. El club cajista mantiene la llegada del jugador de formación local como una posibilidad real para reforzar el juego interior de la plantilla de Txus Vidorreta, especialmente tras la marcha de Balcerowski.

El pívot tenía como prioridad continuar compitiendo en la Euroliga, pero, a medida que avanzaba el verano y sin cerrarse ninguna opción en la máxima competición continental, comenzó a valorar seriamente la posibilidad de recalar en el Unicaja, donde disputaría la Basketball Champions League.

Willy Hernángomez junto a su hermano Juancho. / Euroliga

La aparición del PAOK introduce un nuevo elemento en la ecuación. El conjunto de Salónica jugará la EuroCup, lo que podría resultar un aliciente. A ello se suma otro factor que podría jugar a favor del equipo griego. Grecia es un destino atractivo para Willy también en el plano personal. Aunque la intención del interior era mantenerse en España, su hermano, Juancho Hernangómez, está en las filas del Panathinaikos.

El futuro del internacional español todavía no está resuelto. El Unicaja permanece atento a la evolución de unas conversaciones que parecían bien encaminadas mientras, desde Grecia, aseguran que el PAOK también está dispuesto a apostar por Willy Hernangómez.