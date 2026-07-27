Willy Hernangómez y el Unicaja, a un paso del "sí quiero"

Willy Hernangómez será nuevo jugador del conjunto malagueño. El '5' tiene casi cerrado un acuerdo, según informa MARCA, para una temporada, poniendo fin a uno de los nombres propios del mercado estival.

En las últimas horas, el PAOK de Salónica se había unido al interés por hacerse con los servicios del internacional español, pero el madrileño ha terminado decantándose por la propuesta cajista y, salvo imprevisto, jugará la próxima campaña 2026/2027 a las órdenes de Txus Vidorreta.

Así el Unicaja incorporará a un jugador de 32 años y 2,11 metros con una dilatada experiencia tanto en la NBA como en la Euroliga. Además, Hernangómez aportará la condición de cupo nacional, un aspecto especialmente valioso para la planificación de la plantilla.

Un interior menos en la búsqueda del Unicaja

Con su llegada, el club malagueño empezará a dar respuesta a una de las necesidades que había señalado públicamente el director deportivo, Juanma Rodríguez, quien reconoció que la entidad seguía trabajando en la incorporación de tres jugadores interiores para completar la plantilla.

A falta de que el mercado continúe moviéndose, especialmente con el acecho del Valencia Basket sobre Tyson Pérez, el juego interior cajista quedaría formado, por ahora, por el propio ala-pívot hispano-dominicano y, como referencias interiores, tras la salida este verano de Olek Balcerowski, David Kravish, Yannick Nzosa y Willy Hernangómez.

El internacional español afronta este nuevo reto con el objetivo de recuperar las mejores sensaciones después de tres temporadas lejos de las expectativas en el Barça. También estrenará su participación en la Basketball Champions League.