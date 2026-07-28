El marbellí Rubén Guerrero ficha por el San Pablo Burgos y regresa a la Eurocup

El baloncesto malagueño tendrá otro representante en competición europea la próxima temporada. El marbellí y exjugador del Unicaja Rubén Guerrero se ha convertido este martes en nuevo jugador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, con el que disputará la Liga Endesa y la BKT EuroCup durante el curso 2026/27.

El pívot, nacido en Marbellay de 2,13 metros, se une así al juego interior del equipo burgalés entrenado por Porfi Fisac. Su incorporación supone además el regreso del jugador a una Eurocup que ya conoce de su etapa en Málaga durante las temporadas 2019/20 y 2020/21 con 4.2 puntos y 3.6 rebotes entre las dos campañas.

Cuatro temporadas con el Unicaja

Guerrero se formó en las categorías inferiores del Unicaja y compitió con el Clínicas Rincón antes de continuar su desarrollo en Estados Unidos. Allí pasó por la Sunrise Christian Academy y por la NCAA, donde defendió durante tres temporadas a South Florida Bulls y completó su etapa universitaria en Samford Bulldogs.

Tras su experiencia estadounidense, regresó a Málaga en 2019 para incorporarse al primer equipo cajista. Permaneció en el Unicaja hasta 2022 y acumuló cuatro campañas en la Liga Endesa, además de disputar la Eurocup y la primera campaña cajista en la Basketball Champions League. Con el club malagueño fue subcampeón de la Copa del Rey de 2020.

Experiencia en la Liga Endesa

Después de cerrar su etapa en Los Guindos, el interior marbellí continuó su carrera en el Monbus Obradoiro, donde jugó dos temporadas. Posteriormente, militó en el Covirán Granada y durante el último curso defendió la camiseta del MoraBanc Andorra.

El San Pablo Burgos confía en que Guerrero refuerce una zona que afrontará una exigente temporada con dos competiciones. El conjunto castellano prepara su regreso a Europa con una plantilla en la que también aparecen el excajista Chase Audige, Christian Sengfelder o Vlatko Cancar.

Para Rubén Guerrero, el fichaje supone otra oportunidad de competir en Europa. El marbellí llegará a Burgos con experiencia en la ACB y con el objetivo de convertirse en una pieza útil en la rotación interior de un equipo que quiere competir con garantías en España y en la Eurocup.