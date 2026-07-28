Y después de Willy, el próximo fichaje del Unicaja será el '4'

Después del anuncio oficial del fichaje de Willy Hernangómez, el Unicaja se centra en las tres incorporaciones restantes que le quedan por delante para conformar la plantilla de 15 jugadores de cara a la temporada 2026/27. Es una de las primeras novedades, obligadas por el mercado, que presentará el proyecto de Txus Vidorreta y el ansiado '4' titular será el próximo en llegar.

"Necesitamos un '2', un '3' y un '4' de alto nivel". Fue una de las primeras premisas que marcó el entrenador vitoriano con su llegada a Los Guindos, tanto en privado con Juanma Rodríguez como también en público el día de su presentación. Más adelante, bajo la sombra de la posible salida de Olek Balcerowski, también apuntó a un '5' de potencia física que liderase el puesto de pívot en la pintura.

La buena noticia es que la lista de tareas se ha reducido bastante. Al '2' y al '3' ya los tiene después de incorporar el Unicaja a Cameron Hunt y a Ignas Brazdeikis. Ambos tienen calibre Euroliga, ya que se esperaba que el estadounidense diese el salto después de un primer gran año con el Joventut, mientras que el lituano estaba con los mejores de Europa, aunque en un último curso en el que su rendimiento había bajado, en las filas del Zalgiris Kaunas.

Nuevo ala-pívot

Ahora, con esos dos movimientos realizados y una vez la llegada de Willy Hernangómez es una realidad, Juanma Rodríguez cambia de tercio en el mercado. El objetivo más inminente es el ala-pívot y su llegada está muy próxima. Tanto es así que podría recalar en Los Guindos esta misma semana para confirmarse como el jugador número 13 que este Unicaja ya tiene asegurado en plantilla.

No será extracomunitario. La dirección deportiva tiene muy claro es que esa segunda plaza, a la que acompaña Hunt como el otro estadounidense, hay que invertirla en una posición muy específica de acuerdo con las distintas opciones que ofrece el mercado. Así que todo hace indicar que será comunitario o cotonú, ya que la plantilla va sobrada con los sietes cupos. La Basketball Champions League exige cinco, mientras que la Liga Endesa cuatro.

Barreiro podría desempeñar este curso más minutos al '4'. / ACBPhoto

Ese '4' "de alto nivel" es una parcela en la que el grupo cajista ofrece bastantes posibilidades. Apenas tiene contrato Tyson Pérez como recambio natural. Desde otra vía aparece Jonathan Barreiro. Ya le quiso Vidorreta para La Laguna Tenerife y habrá que ver si el gallego emerge como una opción para alternar minutos como alero y también en el juego interior, según sean las convocatorias.

Con un ojo en Tyson Pérez

Al margen de toda esta operación está el nombre y la gran preocupación del verano verde y morado: Tyson Pérez. El Unicaja mantiene una tensa espera por uno de sus jugadores franquicias para el proyecto de Txus Vidorreta. El Valencia Basket continúa estudiando la situación del ala-pívot cajista pese al fichaje de Mouhamadou Gueye, un jugador de características muy similares al de Los Guindos, y la recuperación de Lucas Marí, cupo.

El Valencia Basket sigue la situación de Tyson Pérez. / ACBPhoto

Por el momento, las aguas han vuelto a su cauce y el interés ha frenado su ritmo. ¿Garantiza esto que Tyson vaya a estar el próximo curso en el Martín Carpena como local? No, pero sí es cierto que si fuese un objetivo inmediato del conjunto taronja, el club de Juan Roig no escatima en dar un golpe económico sobre el mercado de fichajes.

Tiempo para el pívot y el alero

En clave Unicaja, ese puesto de '4' ocupa en estos momentos toda la atención. Aún quedará la gran apuesta que va a realizar el club de Los Guindos, ese pívot atlético y que represente a un jugador que hace tiempo que no ocupa la zona malagueña. Por eso hay paciencia en el proceso, porque es importantísimo afinar el tiro y acertar con uno de los grandes caballos de batalla del proyecto.

En definitiva, son decisiones importantes las que tienen que tomar Juanma Rodríguez y Txus Vidorreta, pero todas ellas parecen estar más o menos encaminada. El próximo en llegar será el ala-pívot de "alto nivel". Hay tiempo hasta que el 17 de agosto comiencen los exámenes médicos, pero no hay urgencias con tener a los 15 jugadores confirmados antes de la pretemporada.