Oficial: El Unicaja ficha a Willy Hernangómez para el proyecto de Txus Vidorreta

Ya es oficial: Willy Hernangómez será jugador del Unicaja para la temporada 2026/27. Así lo ha anunciado el club de Los Guindos este martes en el que va a ser el quinto movimiento del curso para el nuevo proyecto de Txus Vidorreta: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, la confirmación de Yannick Nzosa y ahora el exjugador del Barça, refuerzo para la nueva pintura de Txus Vidorreta después de su salida como agente libre del Barça.

Es un fichaje de impacto el que busca el Unicaja en su nueva plantilla de 15 jugadores. Un pívot de centímetros, que conoce sobradamente la Liga Endesa y que busca aprovechar al equipo verde y morado como una oportunidad para relanzar su carrera después de tres años vestido de blaugrana que no le han abierto las puertas este verano para continuar con los mejores en la Euroliga.

Un nuevo pívot

Se había relacionado con el Baskonia, pero le cerró las puertas buscando otro perfil y las llamadas con Juanma Rodríguez y Vidorreta han convencido a Willy para jugar como local en el Martín Carpena. Incluso por delante del PAOK, mucho más potente económicamente, con capacidad de jugar en 2027 la Euroliga al competir en Eurocup y con la posibilidad de vivir en Grecia junto a su hermano Juancho.

El Unicaja busca recuperar al Willy Hernangómez del Eurobasket 2022. / FEB/A. Nevado

Era un movimiento necesario en clave Unicaja tras la salida de Olek Balcerowski. También cupo, el madrileño llega para reforzar el puesto de '5' que ahora ocupan David Kravish y Yannick Nzosa. No obstante, aún queda por llegar el cinco titular, la gran apuesta del club de Los Guindos para terminar de definir su pintura. Por delante quedarán dos movimientos interiores más como ese 'center' y el ala-pívot, además del alero tirador.

Comunicado del club

"Galones para la zona del Unicaja. El club ha alcanzado un acuerdo para incorporar al pívot internacional español Guillermo ‘Willy’ Hernangómez (32 años, 2,10 metros) para la próxima temporada. El jugador madrileño, que llega procedente del Barça, aterriza en Málaga convertido en uno de los interiores nacionales más destacados de la última década. Su experiencia al máximo nivel, su talento y su liderazgo con la Selección Española le convierten en un refuerzo destacado para el equipo.

Willy Hernangómez sobresale por ser un pívot con una gran capacidad para jugar cerca del aro, notable juego de pies y reseñable habilidad para finalizar con ambas manos. A ello une un gran instinto reboteador, capacidad para generar ventajas en el poste bajo y una buena visión de juego para asistir desde la pintura. Su presencia física y conocimiento del juego le permiten ser una referencia ofensiva y aportar solidez bajo el aro.

Formado en la cantera del Real Madrid, debutó con el filial blanco antes de continuar su progresión en el Baloncesto Sevilla durante las temporadas 2013-14 y 2014-15, donde se consolidó como una de las grandes promesas del baloncesto nacional. Su excelente rendimiento propició su regreso al Real Madrid en la campaña 2015-16, temporada en la que conquistó la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Copa FIBA Intercontinental.

En 2016 dio el salto a la NBA tras haber sido elegido previamente en segunda ronda del Draft 2015 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks. Durante ocho temporadas compitió en la mejor liga del mundo defendiendo las camisetas de New York Knicks (2016-febrero 2018), Charlotte Hornets (febrero 2018-noviembre 2020) y New Orleans Pelicans (noviembre 2020-2023), acumulando 344 partidos en la competición y dejando muestras de su calidad como uno de los interiores europeos más resolutivos al promediar 7,3 puntos y 5,8 rebotes. Su brillante temporada de debut le valió un puesto en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA (NBA All-Rookie First Team) en 2017.

En el verano de 2023 regresó al baloncesto europeo para incorporarse al Barça, donde volvió a competir en la Liga Endesa y la Euroliga, aportando experiencia y presencia interior en la máxima competición continental. En la pasada temporada firmó 7,7 puntos (65,2% en tiros de 2), 3,9 rebotes en apenas 14 minutos de juego en Liga Endesa, mientras que en la Euroliga promedió 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 13 minutos.

Su palmarés con la Selección Española lo sitúa entre los grandes referentes del baloncesto nacional de los últimos años. Ha conquistado la Copa del Mundo de 2019, los EuroBasket de 2015 y 2022, logrando además el premio al MVP del EuroBasket 2022 (promediando 17,2 puntos, 6,9 rebotes y una asistencia), así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el bronce en el EuroBasket 2017. Su peso dentro del combinado nacional ha sido determinante durante la última década, convirtiéndose en uno de los pilares de la generación que ha mantenido a España entre las grandes potencias del baloncesto internacional.

Otro aspecto a tener en cuenta es que Willy Hernangómez conoce al entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, con quien coincidió en la Selección Española durante las concentraciones de 2015 y 2016 cuando formaba parte del cuerpo técnico dirigido por Sergio Scariolo. Asimismo, también ha compartido vestuario en numerosas convocatorias con el capitán del equipo, Alberto Díaz.

Con la llegada de Willy Hernangómez, el Unicaja incorpora a un jugador de talla internacional y contrastada experiencia que reforzará el juego interior del equipo la próxima temporada".