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El Unicaja ultima el fichaje de Amine Noua

El exjugador del Covirán Granada, en las filas del Aris de Salónica esta temporada 2025/26, podría convertirse en parte de la plantilla de Txus Vidorreta en las próximas horas

Amine Noua podría llegar al Unicaja en cuestión de horas.

Amine Noua podría llegar al Unicaja en cuestión de horas. / ACBPhoto

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Emilio Fernández

Beatriz Tocón

El Unicaja ha elegido al que será uno de los ala-pívots que presente el proyecto de Txus Vidorreta a partir del mes de agosto. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, Amine Noua, exjugador del Covirán Granada y hasta este verano en las filas del Aris de Salónica griego, podría convertirse en las próximas horas en jugador verde y morado para complementar la zona después de la llegada de este mismo martes de Willy Hernangómez.

Era el próximo paso dentro de los planes de Juanma Rodríguez y el técnico vitoriano, y su nombre ya es una realidad, además de una petición expresa del entrenador. Noua será el hombre encargado de compartir puesto junto a Tyson Pérez en el ala-pívot junto a la ayuda puntual que pueda ofrecer Jonathan Barreiro a partir de esta temporada como pieza polivalente dentro de la plantilla.

Amine Noua llegó a jugar Euroliga con el Fenerbahçe.

Amine Noua llegó a jugar Euroliga con el Fenerbahçe. / Euroliga

Trayectoria

El jugador francés conoce la Liga Endesa a la perfección. Aterrizó en el MoraBanc Andorra durante la temporada 2021/22 y también militó en la campaña 2024/25 en el Covirán Granada que acabó salvándose en los despachos tras el no ascenso del Betis. No obstante, fue una de las piezas más importantes del cuadro nazarí y es el elegido ahora por el Unicaja para dotar al juego interior de una nueva pieza.

Noua se formó en las categorías inferiores del ASVEL Villeurbanne y pasó gran parte de su carrera en su país. El Estrasburgo, Tortola en Italia, Fenerbahçe con quien compitió en Euroliga, Satria Muda Pertamina Bandung de Indonesia y el Aris de Salónica griego son el resto de equipos en los que el próximo ala-pívot del Unicaja ha estado, dejando en prácticamente todos ellos grandes números.

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Más tirador que Tyson

En apariencia puede ser un perfil muy similar a Tyson Pérez, su compañero de posición. Resuena en la memoria cajista el 26,8% con el que cerró su año en la ciudad de Granada con 1,1 triples anotados por los 4,2 intentados. Con el Aris ha promediado un 40,3% en Eurocup, además de un 43,82% en la liga griega. Por lo que ha crecido exponencialmente este curso hasta convertirse en un jugador de un perfil que encaja a la perfección en los planes de Vidorreta. Un acierto más parecido al que tenía con jugadores como Tim Abromaitis o Aaron Doornekamp en Tenerife.

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