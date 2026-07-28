El Unicaja ultima el fichaje de Amine Noua

El Unicaja ha elegido al que será uno de los ala-pívots que presente el proyecto de Txus Vidorreta a partir del mes de agosto. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, Amine Noua, exjugador del Covirán Granada y hasta este verano en las filas del Aris de Salónica griego, podría convertirse en las próximas horas en jugador verde y morado para complementar la zona después de la llegada de este mismo martes de Willy Hernangómez.

Era el próximo paso dentro de los planes de Juanma Rodríguez y el técnico vitoriano, y su nombre ya es una realidad, además de una petición expresa del entrenador. Noua será el hombre encargado de compartir puesto junto a Tyson Pérez en el ala-pívot junto a la ayuda puntual que pueda ofrecer Jonathan Barreiro a partir de esta temporada como pieza polivalente dentro de la plantilla.

Amine Noua llegó a jugar Euroliga con el Fenerbahçe. / Euroliga

Trayectoria

El jugador francés conoce la Liga Endesa a la perfección. Aterrizó en el MoraBanc Andorra durante la temporada 2021/22 y también militó en la campaña 2024/25 en el Covirán Granada que acabó salvándose en los despachos tras el no ascenso del Betis. No obstante, fue una de las piezas más importantes del cuadro nazarí y es el elegido ahora por el Unicaja para dotar al juego interior de una nueva pieza.

Noua se formó en las categorías inferiores del ASVEL Villeurbanne y pasó gran parte de su carrera en su país. El Estrasburgo, Tortola en Italia, Fenerbahçe con quien compitió en Euroliga, Satria Muda Pertamina Bandung de Indonesia y el Aris de Salónica griego son el resto de equipos en los que el próximo ala-pívot del Unicaja ha estado, dejando en prácticamente todos ellos grandes números.

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Más tirador que Tyson

En apariencia puede ser un perfil muy similar a Tyson Pérez, su compañero de posición. Resuena en la memoria cajista el 26,8% con el que cerró su año en la ciudad de Granada con 1,1 triples anotados por los 4,2 intentados. Con el Aris ha promediado un 40,3% en Eurocup, además de un 43,82% en la liga griega. Por lo que ha crecido exponencialmente este curso hasta convertirse en un jugador de un perfil que encaja a la perfección en los planes de Vidorreta. Un acierto más parecido al que tenía con jugadores como Tim Abromaitis o Aaron Doornekamp en Tenerife.