¿Por qué Willy Hernangómez ficha solo un año por el Unicaja?

Willy Hernangómez ya es oficialmente una de las nuevas incorporaciones del Unicaja 2026/27: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, la recuperación de Yannick Nzosa y... el exjugador del Barça. Será uno de los dos nuevos pívots que se pongan a las órdenes de Txus Vidorreta. No obstante, el madrileño apenas va a firmar un contrato de un año en Los Guindos, algo extraño si se valora su capacidad de impacto y su condición de cupo.

Al Unicaja solo un año

Pese al interés generado en las últimas horas por el PAOK y la mayor capacidad económica del equipo griego, Willy ha elegido al Unicaja después de priorizar su deseo de seguir jugando en España, pese a que Grecia le ofrecía estar con su hermano Juancho. Son tres temporadas las que ha vestido de azulgrana en el Barça y en ninguna de ellas ha conseguido mostrar la versión que a todos enamoró en aquel Eurobasket de 2022 en el que España se colgó su último oro y el '5' se hizo con el MVP del torneo.

Ahora, Málaga será su segunda experiencia después de despedirse de la NBA en 2023. Es un golpe de efecto el que buscaba la dirección deportiva cajista y apuesta por el madrileño. No obstante, ese contrato va a ser de muy poca duración. El Unicaja y el jugador apenas van a mantenerse unidos contractualmente durante una temporada -al igual que Brazdeikis, otro jugador de escalafón Euroliga-.

Willy Hernangómez y Yannick Nzosa, ahora compañeros en el Unicaja. / Valentí Enrich

Su último gran contrato

La decisión ha sido prioritariamente del jugador y sus agentes. Es cierto que han esperado durante todo el verano la más mínima posibilidad de recalar en la Euroliga. Fue un nombre que se vinculó durante varias semanas al Baskonia, pero no acabó concluyendo ese interés. Tampoco el de ningún otro gigante europeo para los que el caché del madrileño era prácticamente prohibitivo de acuerdo al rendimiento ofrecido en Barcelona.

Así que el Unicaja es un trampolín para Willy. A sus 32 años -cumple 33 el próximo mes de mayo-, aún busca su último gran contrato en cuanto a la magnitud económica se refiere. Es consciente de lo que se está pagando en estos momentos en la Euroliga y quiere sumarse a esa lista de enormes salarios. Sus últimos años como blaugrana se lo han puesto muy difícil, pese a tener cartel NBA, y ahora busca una oportunidad con Txus Vidorreta que le devuelva a los primeros escalones continentales.

En clave malagueña, el acuerdo es satisfactorio. Es cierto que es un jugador cupo al que aún le quedan varios años de impacto en el baloncesto de gran nivel, pero si en algo va, precisamente, sobrada la nueva plantilla del Unicaja es en JFL (Jugadores Formados Localmente). Con Willy, serán siete: Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Nzosa y el nuevo pívot.

Mundial 2027

Tampoco es baladí el próximo gran reto de la selección española: el Mundial de Catar 2027. Es una cita en la que Willy Hernangómez quiere estar y no le vale con otro año como los que estaba protagonizando en el Barça. Por eso es aún más importante su implicación este próximo curso como cajista, porque, aun sabiendo que es una pieza importante para Chus Mateo, hay una generación por detrás que viene empujando con mucha fuerza para liderar las próximas competiciones.

En definitiva, el Martín Carpena recibirá al madrileño vestido de verde y morado a partir del mes de septiembre en el Torneo Costa del Sol. Ya es oficial su anuncio y estará por ver cuál es su encaje dentro del sistema de Txus Vidorreta en este nuevo Unicaja 2026/27.