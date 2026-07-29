Próximo fichaje
El día que Amine Noua le anotó 22 puntos al Unicaja en el Carpena
El jugador francés, que militaba en la temporada 204/25 en el Covirán Granada, ya demostró su enorme potencial anotador con el que llegará este verano a Málaga
El Unicaja está perfilando los últimos flecos para cerrar el fichaje de Amine Noua. El jugador se encuentra negociando su salida del Aris de Salónica, al que pertenecía desde este último curso, y en el club de Los Guindos esperan hacerlo oficial cuanto antes para ir acelerando el mercado. Todos los informes son muy optimistas con lo que puede aportar el francés y lo cierto es que el Martín Carpena ya ha visto de lo que es capaz una de sus nuevas incorporaciones.
El día que brilló en Málaga
Fue el 8 de febrero de 2025 en un Unicaja-Covirán Granada de temporada regular de la Liga Endesa. El equipo cajista venía de conquistar su tercera Copa del Rey en la edición de Gran Canaria, mientras que el equipo de Pablo Pin luchaba en cada partido por una victoria que le acercara a la permanencia. Aquel día, la victoria se quedó en casa por 95-78, pero el resultado fue completamente engañoso porque la cita llegó a su último cuarto con un 69-71.
Como durante toda esa temporada, Noua se erigió como capitán general y cerca estuvo de costarle un disgusto al que será su nuevo equipo. Aquel día firmó 22 puntos (2/4 en tiros libres, 4/9 en tiros de 2 y 4/8 en triples), además de contribuir con cinco rebotes defensivos, dos asistencias, dos pérdidas, seis faltas recibidas y 20 créditos de valoración en un total de 26:27 minutos.
Presentó ante la 'marea verde' capacidad de penetrar desde la línea de tres y anotar a media distancia, posteo de cara al aro, esfuerzo físico en la lucha por el rebote, manejo del balón y creación de sus propios tiros. Un arsenal de movimientos que va a traer a Málaga en un fichaje al que le faltan muy pocos días para ser oficial.
Anotación espectacular
Aquello fue durante la temporada 2024/25 en Liga Endesa. Llegó el pasado mes de noviembre al Aris de Salónica y ha seguido siendo un auténtico anotador. De los 21 partidos disputados entre la liga regular y el play off, en 16 de ellos anotó 15 o más puntos. La secuencia es simplemente espectacular: 31 (AEK), 31, 27 (Peristeri), 24 (Promitheas Patras), 23, 21 (AEK), 21, 20 (Olympiacos), 19 (Olympiacos), 19 (Panathinaikos), 19, 17 (Promitheas Patras), 17 (AEK), 17, 16 y 15.
En Eurocup, por ejemplo, 20 puntos al Cluj Napoca, 14 puntos y 10 rebotes al Hamburg Towers, 23 puntos y nueve rebotes al BAXI Manresa, 13 al Hapoel Jerusalem o 24 al BC Neptunas. Todos ellos en la fase de temporada regular. En Europa promedió 14,1 puntos y 5,9 rebotes, mientras que en Grecia fueron 18,43 puntos y 6,71 rebotes.
El Carpena, su nueva casa
A partir del próximo mes de septiembre, será el momento en el que toda la 'marea verde' se encomiende para verlo vivir noches espectaculares como todas ellas, ahora como local en el Martín Carpena. Se unirá a Tyson Pérez para establecer una dupla de mucho potencial de cara a recuperar el terreno perdido, ahora en un nuevo proyecto como el que inicia Txus Vidorreta.
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