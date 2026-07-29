Un exACB como complemento a Tyson Pérez en el puesto de '4' del Unicaja

Tyson Pérez y Amine Noua, si el mercado y el Valencia Basket lo permiten, van a ser la dupla de ala-pívots del nuevo Unicaja de Txus Vidorreta. Así lo ha elegido el técnico vitoriano, quien ha apostado por el jugador francés para acompañar al hispano-dominicano en el puesto de '4'. Se cierra así parte del juego interior a la espera de que llegue el gran pívot que haga por encajar todas las piezas.

Se le queda a la plantilla malagueña un puesto de '4' muy completo y muy complementario, aunque sería raro ver a Tyson Pérez y a Amine Noua jugar juntos, ya que habrá cuatro pívots en este nuevo planteamiento del Unicaja, mientras que solo dos ala-pívots, al margen del rol que pueda desempeñar Jonathan Barreiro un poco más cerca de la pintura. Al final, son distintas opciones las del francés y el hispano-dominicano que aportarán mucha versatilidad a ese puesto.

Tyson Pérez

Tyson Pérez es un auténtico especialista en dominar el juego sin balón por su capacidad física. Su impacto nace de la intensidad con la que entiende el baloncesto y un movimiento constante que le hace ser imparable en el rebote ofensivo. Ahí es uno de los mejores de la Liga Endesa.

Tyson Pérez es una pieza indiscutible en el Unicaja. / Gregorio Marrero

No necesita un gran número de lanzamientos para sentirse importante y es capaz de no desconectarse de sus labores si pasa largos minutos sin encestar. Lidera las transiciones, ha mejorado en el tiro de tres, así como en el tiro libre y corta hacia el aro como pocos.

También es capaz de defender a jugadores de distintas posiciones, es intimidatorio pese a que no es de los '4' más altos del baloncesto español -imparable cuando se dirige hacia el aro- y ha demostrado que, cuando el físico le acompaña, es una de las piezas imprescindibles de este Unicaja. También lo será con Txus Vidorreta a los mandos... si es que acaba dejando de ser una opción para el Valencia Basket. Por el momento, no hay noticias.

Amine Noua

En el otro lado, Amine Noua representa un perfil mucho más ofensivo. Pese a ese año 'oscuro' en el que apenas se quedó en un 26,8% desde la larga distancia, el francés ha experimentado un crecimiento notable en este último año que le ha hecho ser una amenaza muy seria en el triple. De hecho, por el encaje y el baloncesto que plantea el técnico vitoriano, apunta a ser muy importante.

Amine Noua llegó a jugar Euroliga con el Fenerbahçe. / Euroliga

El nuevo fichaje del Unicaja es capaz de generarse sus propios movimientos para anotar. Sí es algo más dependiente del balón, aunque desde un sentido muy positivo porque no llega al punto de la individualidad mal concebida y sí a la producción autónoma. Abre el campo con mucha naturalidad, mantiene el posteo como recurso y tiene un gran primer paso para anotar.

En definitiva, sobre el papel, es una dupla que promete hacer disfrutar al Martín Carpena. El encaje parece sencillo, solo queda que el baloncesto pueda dar la razón.