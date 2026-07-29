Juanma Rodríguez: "Faltan Amine Noua y dos fichajes más"

El Unicaja continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 después del anuncio del pívot Willy Hernangómez. El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, confirmó este miércoles en SER Deportivos Málaga que Amine Noua será jugador cajista como ya adelantó La Opinión de Málaga. El directo deportivo cajista también adelantó que la entidad todavía espera cerrar dos fichajes más antes del cierre del mercado. Además, transmitió tranquilidad sobre el futuro de Tyson Pérez y destacó la implicación de Willy Hernangómez en su llegada a Málaga.

Noua, a un paso de ser oficial

Rodríguez confirmó que la operación por Amine Noua está prácticamente cerrada y que el anuncio oficial podría producirse en cuestión de horas o, como mucho, en un par de días. El internacional francés, que firmaría por dos temporadas, reforzará el juego interior del conjunto malagueño tras su última campaña en el Aris de Salónica.

"Estamos cerca (de Noua), estamos cerca y si no hay problema, bueno, será jugador nuestro en las próximas horas o un par de días y, bueno, otro jugador que conoce la Liga, que viene a hacer una gran temporada en Grecia con el Aris de Salónica y, bueno, un perfil que creo que nos puede venir bien, cuatro, cuatro y medio, diferente a Tyson Pérez. Pensamos que puede ser un jugador que también nos puede dar un muy buen rendimiento. Seguramente por dos temporadas", explicó el director deportivo.

El dirigente destacó el conocimiento que el jugador tiene de la Liga Endesa, donde ya defendió las camisetas de MoraBanc Andorra y Covirán Granada, y valoró su capacidad para actuar tanto de ala-pívot como de interior con amenaza exterior.

La plantilla aún no está cerrada

La llegada de Noua no supondrá el final del trabajo en los despachos. Juanma Rodríguez confirmó que el club mantiene abierta la posibilidad de realizar otras dos incorporaciones, aunque dejó claro que las operaciones dependerán tanto del mercado como de la disponibilidad económica.

"Podrían quedar dos jugadores más, seguramente, pero bueno, dependerá un poco del tema presupuestario, dependerá un poco del tema de mercado y, bueno, lo que sí es seguro es que vamos a una plantilla larga de 14 o 15 jugadores y eso es lo que tenemos que definir en estos últimos días de mercado", aseguró.

De este modo, el Unicaja continúa avanzando en la construcción de un equipo con mayor profundidad para afrontar una temporada en la que volverá a competir en varias competiciones.

Tranquilidad con Tyson Pérez

Otro de los asuntos sobre los que se pronunció el director deportivo fue el futuro de Tyson Pérez, cuyo nombre ha sido relacionado en las últimas semanas con el Valencia Basket. Rodríguez insistió en que, hasta la fecha, no existe ningún movimiento oficial por parte del conjunto valenciano.

"Es jugador nuestro. Nadie se ha puesto en contacto con vosotros, ni el Valencia Basket, como se rumorea, ni nada por el estilo, por el momento. Hay unas cláusulas y todos sabemos que esto, bueno, en cualquier momento puede suceder o no. Yo entiendo que tenemos que estar razonablemente tranquilos, porque esta situación de Tyson se conoce hace mucho tiempo, se rumorea desde mucho tiempo, pero la realidad es que a día 29 de julio no ha habido absolutamente nada. ¿Que podría suceder? Sí, pero evidentemente cuando más días pasen, pues yo creo que hay menos opciones de que suceda", afirmó.

Además, Rodríguez también tuvo palabras para Willy Hernangómez, uno de los grandes fichajes del verano, asegurando que el pívot internacional ha puesto mucho de su parte para jugar en Málaga y que afronta esta nueva etapa con una enorme ilusión, algo que ya ha trasladado a algunos de los que serán sus nuevos compañeros.