Amine Noua rechazó una oferta del baloncesto japonés para fichar por el Unicaja

Willy Hernangómez abrió la lista de anuncios oficiales del Unicaja a lo largo de esta semana y la va a cerrar Amine Noua, tal y como adelantó el martes La Opinión de Málaga. El jugador francés está en estos instantes resolviendo su salida del Aris de Salónica para firmar un nuevo contrato por el club de Los Guindos. No obstante, su futuro iba camino del baloncesto japonés hasta que se interpuso una llamada por parte del conjunto verde y morado y cambió todo.

Pese a la gran temporada que había firmado Noua este pasado curso en Grecia, después de llegar en un momento muy complicado para el equipo en noviembre, el aterrizaje de Vassilis Spanoulis en el banquillo este verano y la incorporación de otros jugadores de su mismo perfil dejaban al ala-pívot sin demasiados minutos en el conjunto heleno. De hecho, había renovado hasta 2029, pero no lo cumplirá. Desde antes que apareciera el interés cajista.

De Japón al Unicaja

En su contrato había una cláusula de salida a la Euroliga hasta el 15 de julio. Surgieron rumores acerca de un posible regreso al ASVEL Villeurbanne de Toni Parker, donde dio los primeros pasos de carrera, pero se quedaron en simples rumores. Así que, pasada la fecha, apareció con fuerza una oferta del baloncesto japonés con una importante apuesta económica: alrededor de 900.000 dólares para desembarcar en una nueva experiencia baloncestística.

Amine Noua negocia su salida del Aris de Salónica. / Aris de Salónica

Lo tenía todo prácticamente hecho. Noua estaba ya casi convencido de que su carrera iba a tomar un nuevo y exótico rumbo... hasta que llegaron los contactos por parte del Unicaja. Fue entonces cuando el ala-pívot francés lo paró todo y empezó a escuchar a Juanma Rodríguez. Desde el primer momento, el proyecto le convenció y priorizó siempre la vuelta a España, aun siendo el montante económico inferior, y así poder regresar tras su paso previo por Andorra y Granada.

Por lo que ha impuesto su deseo de venir a la Liga Endesa y de formar parte ahora de este nuevo Unicaja de Txus Vidorreta. La incorporación está prácticamente hecha. Desde el club ya preveían que se pudiera dilatar en el tiempo por las negociaciones para confirmar su salida del Aris de Salónica, pero lo que está claro es que Amine Noua formará dupla con Tyson Pérez en el puesto de '4'.

Willy Hernangómez

Lo cierto es que es un paso algo parecido al que también ha dado Willy Hernangómez. El exjugador del Barça puso fin a su estancia en la Ciudad Condal después de tres años en los que volvía a España tras casi una década en la NBA. Después de intentar la posibilidad de continuar en un equipo Euroliga y mantener el estatus con el que había llegado previamente al conjunto blaugrana, emergió la opción del Unicaja -después de otras como el Baskonia-.

Fue una opción que se trabajó en el tiempo porque hubo ofertas económicas que mejoraban las cifras presentadas desde Los Guindos. El PAOK puso sobre la mesa todo su músculo económico para contar con el pívot en el proyecto en ese 'megaproyecto' que intentar dar el salto a la máxima categoría continental. E igual que ha hecho Noua, Willy también priorizó seguir en España y utilizar Málaga como trampolín para recuperar su mejor versión.

Remate final

Así que el Unicaja ha acelerado en el mercado de fichajes ante dos grandes oportunidades. Ahora quedarán por delante dos incorporaciones como la del pívot titular y el alero tirador para las que Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta avanzan con pausa, pero sin prisa. Son dos decisiones con las que hay acertar y en las que hay muchas esperanzas puestas.