Ibon Navarro entra en el Consejo de Entrenadores de la Euroliga

Ibon Navarro sigue acumulando reconocimientos a su trayectoria en los banquillos. El entrenador vitoriano, después de decir adiós a la etapa más laureada de la historia del Unicaja, ha sido nombrado nuevo miembro del Consejo de Entrenadores de la Euroliga (EHCB), un organismo que reúne a algunos de los técnicos más prestigiosos del continente con el objetivo de representar los intereses del colectivo y contribuir al desarrollo del baloncesto europeo.

La incorporación del excajista llega apenas unas semanas después de comenzar su nueva aventura al frente del Estrella Roja de Belgrado, su primera experiencia como entrenador fuera de la Liga Endesa tras cerrar un exitoso ciclo de cuatro temporadas en el Unicaja.

Un reconocimiento a una trayectoria de éxito

El propio Consejo de Entrenadores de la Euroliga anunció la incorporación del técnico con un mensaje de bienvenida en el que destacó su experiencia y su aportación al baloncesto europeo: "Estamos orgullosos de dar la bienvenida al entrenador del Estrella Roja, Ibon Navarro, como nuevo miembro del Consejo de Entrenadores de la Euroliga. Como líder contrastado y con una amplia experiencia en el baloncesto europeo, aporta un valioso conocimiento y una reconocida filosofía baloncestística a la comunidad del EHCB", señaló el organismo.

Navarro se incorpora así a una asociación formada por más de medio centenar de entrenadores, tanto en activo como retirados, con experiencia en la Euroliga, la EuroCup o la NBA, cuyo objetivo es impulsar una visión común del baloncesto europeo y defender los intereses del colectivo de técnicos.

Un legado imborrable en el Unicaja

El nombramiento llega después de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Unicaja. Desde su llegada al conjunto malagueño en 2022, Ibon Navarro convirtió al equipo en una de las grandes referencias del baloncesto europeo.

Durante su paso por el club conquistó siete títulos: dos Basketball Champions League, dos Copas del Rey, una Supercopa Endesa y dos Copas Intercontinentales FIBA, además de devolver al equipo a la élite competitiva y consolidar un estilo de juego reconocible.

Antes de su etapa en Málaga, el entrenador vitoriano dirigió al Baskonia, Morabanc Andorra, UCAM Murcia y BAXI Manresa, construyendo una sólida trayectoria que ahora le abre también las puertas de uno de los organismos de mayor prestigio del baloncesto continental. Su incorporación al EHCB coincide con el inicio de su nueva etapa en el Estrella Roja, donde debutará esta temporada como entrenador principal en la Euroliga.