Así juega Amine Noua, el próximo fichaje del Unicaja

Después de anunciar el fichaje de Willy Hernangómez, el Unicaja perfila uno de los últimos movimientos de su plantilla con la incorporación de Amine Noua, un ala-pívot francés de 28 años que llegará procedente del Aris de Salónica. El jugador, que cuenta con experiencia en la Euroliga y en la Liga Endesa, aterrizará en Los Guindos para reforzar el juego interior del nuevo proyecto de Txus Vidorreta, formando una pareja de 'cuatros' junto a Tyson Pérez, con perfiles muy diferentes y complementarios.

Un ala-pívot con muchos recursos ofensivos

Si Tyson Pérez sobresale por su despliegue físico, su capacidad para dominar el rebote y su intensidad sin balón, Amine Noua representa un perfil mucho más creativo y ofensivo. El francés es un jugador capaz de anotar desde prácticamente cualquier situación, con facilidad para abrir el campo gracias a su lanzamiento exterior y recursos suficientes para generar sus propios puntos.

Su mayor virtud reside en su polivalencia. Puede actuar abierto, lanzar tras recibir, atacar desde el bote o jugar de espaldas al aro. En el uno contra uno destaca por un primer paso muy explosivo, que le permite superar a defensores más pesados y finalizar cerca del aro con ambas manos. Además, mantiene un buen repertorio de movimientos en el poste y posee un lanzamiento fiable desde la media y larga distancia, que ha mejorado ostensiblemente en el último año.

Aunque hace dos temporadas atravesó un curso discreto en el tiro de tres, donde apenas alcanzó un 26,8 % de acierto, en su última campaña recuperó la confianza desde el perímetro hasta convertirse nuevamente en una amenaza constante para las defensas rivales.

Un anotador que ya brilló en el Martín Carpena

La afición cajista ya pudo comprobar de primera mano el potencial ofensivo del francés. El 8 de febrero de 2025, defendiendo la camiseta del Covirán Granada, firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera en la Liga Endesa precisamente ante el Unicaja.

Aquel encuentro terminó con victoria malagueña por 95-78, aunque Noua mantuvo con vida a su equipo durante gran parte del choque. Finalizó el partido con 22 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y 20 créditos de valoración, exhibiendo buena parte del repertorio que ahora pondrá al servicio del conjunto verde.

Aquella actuación dejó patente su facilidad para crear sus propios lanzamientos, castigar desde el triple, atacar desde la línea de tres con bote, jugar al poste y aportar también en el rebote, cualidades que convencieron a la dirección deportiva cajista de que podía encajar en el nuevo proyecto.

Experiencia europea y una temporada sobresaliente en Grecia

Tras su etapa en Granada, Noua recaló en el Aris de Salónica, donde volvió a confirmar su crecimiento como uno de los ala-pívots más productivos del baloncesto europeo. En la liga griega promedió 18,4 puntos y 6,7 rebotes, mientras que en la EuroCup firmó 14,1 puntos y 5,9 rebotes por encuentro.

Sus actuaciones dejaron cifras llamativas frente a algunos de los mejores equipos del continente. Alcanzó los 31 puntos ante el AEK, anotó 20 frente al Olympiacos, 19 contra el Panathinaikos y también brilló en competición europea con 23 puntos y 9 rebotes frente al BAXI Manresa, además de actuaciones destacadas ante Cluj, Hamburg Towers o Hapoel Jerusalem.

Antes de su paso por Grecia, el francés desarrolló gran parte de su carrera en el ASVEL Villeurbanne, donde llegó a disputar la Euroliga, además de un breve paso por el Fenerbahçe, acumulando experiencia al máximo nivel continental.

El complemento ideal para Tyson Pérez

La llegada de Noua responde a la idea de Txus Vidorreta de construir un juego interior con perfiles diferenciados. Mientras Tyson Pérez aporta energía, rebote, defensa y juego sin balón, el francés ofrecerá una mayor capacidad anotadora, espacios para el resto del equipo y soluciones cuando el ataque necesite talento individual.

A falta solo de que el fichaje se haga oficial, Amine Noua se convertirá en uno de los principales refuerzos del nuevo Unicaja y en una pieza llamada a tener un papel importante en el proyecto que liderará Txus Vidorreta, aportando puntos, versatilidad y experiencia internacional a un equipo que busca volver a pelear por los títulos.