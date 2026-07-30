San Miguel seguirá patrocinando al Unicaja hasta 2031

Unicaja Baloncesto y San Miguel han renovado su acuerdo para mantener el patrocinio vigente hasta 2031. Acababa el contrato este verano, pero continuará cinco temporadas más, siendo una de las grandes relaciones que mantiene el club de Los Guindos.

Renovación hasta 2031

La colaboración este miércoles se plasmó en el centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga al que han asistido el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, y Miguel de Hoyos, responsable de marketing local de Cervezas San Miguel. No se trata de un patrocinio más, ya que comenzó en 1994. Más de tres décadas después, la unión refuerza sus lazos para seguir formando parte de la vida de los malagueños.

"Para Unicaja Baloncesto es muy importante contar con sus patrocinadores para continuar creciendo en todos los ámbitos. Además, la relación con San Miguel es muy especial, ya que se trata de uno de los colaboradores históricos del club desde que unieran sus caminos en 1994, siendo uno de los más longevos después de Unicaja. San Miguel forma parte de la cultura del baloncesto en Málaga y así seguirá siéndolo durante cinco años más", emite el Unicaja en su comunicado.

Año especial para ambas partes

Además, no es un año cualquiera para ninguna de las entidades. El Unicaja cumple esta temporada 50 años de historia. En el último tercio del 2026 se presentarán los actos que conmemorarán un aniversario tan especial como es el que protagoniza el nacimiento del club de Los Guindos. Una de las grandes aristas es la apertura del ansiado museo, pero también se espera un calendario muy redondo en el que estará acompañando el acuerdo de patrocinio con San Miguel.

Lo mismo hace la empresa malagueña, aunque con su 60º aniversario con el que ha sido parte vital de la historia de la ciudad. También han impulsado distintas acciones bajo el lema "60 años de Sentir Málaga" con el que han celebrado música en directo, gastronomía y arte urbano; la creación de un mural de gran formato de la ilustradora malagueña Bosska como homenaje a la ciudad; y el lanzamiento de una edición especial inspirada en la histórica botella Pilsener Cristal de 1966, distribuida exclusivamente en la provincia de Málaga.