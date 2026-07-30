Oficial: El Unicaja ficha a Amine Noua por dos temporadas para reforzar su juego interior

Lo adelantó La Opinión de Málaga este pasado martes y ya lo ha hecho oficial el Unicaja: Amine Noua se ha convertido en nuevo jugador del club de Los Guindos y firma para las dos próximas temporadas, como ya había anunciado Juanma Rodríguez en Ser Deportivos Málaga, siendo el sexto movimiento del verano: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, la confirmación del regreso de Yannick Nzosa, Willy Hernangómez y ahora el ala-pívot francés.

Trayectoria

El jugador francés conoce la Liga Endesa a la perfección. Aterrizó en el MoraBanc Andorra de la mano de Ibon Navarro durante la temporada 2021/22 y también militó en la campaña 2024/25 en el Covirán Granada que acabó salvándose en los despachos tras el no ascenso del Betis. No obstante, fue una de las piezas más importantes del cuadro nazarí y es el elegido ahora por el Unicaja para dotar al juego interior de una nueva pieza.

Noua se formó en las categorías inferiores del ASVEL Villeurbanne y pasó gran parte de su carrera en su país. El Estrasburgo, Derthona Basket en Italia, Fenerbahçe con quien compitió en Euroliga, Satria Muda Pertamina Bandung de Indonesia y el Aris de Salónica griego son el resto de equipos en los que el próximo ala-pívot del Unicaja ha estado, dejando en prácticamente todos ellos grandes números.

En el plano internacional, Noua cuenta con una destacada trayectoria con la selección francesa. Tras completar todo el recorrido por las categorías inferiores, fue internacional sub-16, sub-18 y sub-20, logrando la medalla de bronce en el Europeo sub-20 de 2017. Su progresión le abrió las puertas de la selección absoluta, con la que ha participado de forma habitual en las Ventanas FIBA, siendo convocado recientemente para disputar los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo Catar 2027 en el próximo mes de agosto.

De vuelta al Carpena

El ala-pívot ya sabe lo que es brillar en el Martín Carpena. Fue el 8 de febrero de 2025 de la mano del Granada. Noua se erigió como capitán general y cerca estuvo de costarle un disgusto al que ya es su nuevo equipo. Aquel día firmó 22 puntos (2/4 en tiros libres, 4/9 en tiros de 2 y 4/8 en triples), además de contribuir con cinco rebotes defensivos, dos asistencias, dos pérdidas, seis faltas recibidas y 20 créditos de valoración en un total de 26:27 minutos.