La ACB cambia los criterios de clasificación para la Supercopa Endesa a partir de 2027

Los clubes ACB han acordado cambiar los criterios de clasificación para la Supercopa Endesa, ya a partir de la edición de 2027. Una competición en la que el Unicaja venía participando en estos últimos años ganadores, incluso con el trofeo de 2025, pero que ahora tendrá como aspirantes al título a Valencia Basket, Kosner Baskonia, Barça y Joventut.

Hasta el momento, llegaban a este primer torneo de la temporada el vigente campeón de la Supercopa (Valencia Basket), el campeón de la Copa del Rey (Kosner Baskonia), el campeón de la Liga Endesa (Valencia Basket) y el equipo anfitrión (Joventut). Como el equipo de Xavi Albert ocupa varios puestos, el primer criterio de desempate es el subcampeón del play off de la ACB, donde entra el Barça. Ahora, hay detalles importantes que cambian.

Nuevos criterios

¿Cómo pueden aspirar a partir de 2027 el Unicaja y el resto de participantes a la Supercopa Endesa? La primera plaza irá para el campeón de la Liga Endesa, la segunda caerá en las manos del vigente campeón de la Copa del Rey y otra de ellas va para el equipo de la ciudad o comunidad autónoma designada sede del torneo. El gran cambio es que la cuarta ya no irá para el campeón de la anterior edición de la Supercopa, sino para el primer clasificado de la temporada regular al término de las 34 jornadas.

Si alguna de las mismas quedara libre porque un equipo cumple con varios criterios a la vez, el proceso de desempate será el siguiente: subcampeón en la gran final del play off, segundo clasificado de la Liga Regular y, posteriormente, al tercer clasificado de la fase regular.

Badalona acoge la edición de 2026 el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. Habrá que ver si el nuevo Unicaja de Txus Vidorreta consigue clasificarse a un torneo que venía siendo costumbre en los tres últimos inicio de pretemporada.