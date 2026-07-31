Polémica en Grecia con la salida de Amine Noua del Aris al Unicaja

Amine Noua ya es oficialmente jugador del Unicaja. El club de Los Guindos anunció este jueves su contratación de cara a las dos próximas temporadas para ser una pieza importante en el nuevo proyecto de Txus Vidorreta. Sin embargo, su salida no ha sido un plato de buen gusto, desde donde han criticado su marcha rumbo a Málaga pese a tener contrato por tres años más en Grecia.

El ala-pívot se despidió en redes sociales: "Gracias por el apoyo desde el día uno hasta el final. Vestir esta camiseta ha sido un honor y siempre estaré agradecido por haber estado a mi lado durante todo este proceso. Realmente creía que este viaje iba a continuar construyéndose con el paso del tiempo. Mis principios nunca cambiaron, las circunstancias sí lo hicieron. Aquellos que lo saben, lo saben. Me marcho orgulloso de lo que conseguimos juntos y con nada más que respeto para los que llenaron el pabellón cada día. Gracias por todo".

Amine Noua fue uno de los líderes del Aris este pasado curso. / Aris de Salónica.

Polémica en Grecia

Y aquello fue el inicio de un cruce de reproches por parte de la afición del Aris que no entendía ni entiende por qué, con tres años más de contrato, tanto el club como Noua llegaban a un acuerdo para separar sus caminos y todas las acusaciones iban a su agente. De hecho, las palabras hacia el jugador eran todas de cariño por el rendimiento que había ofrecido con la camiseta helena.

No obstante, el ya jugador del Unicaja tuvo que salir a defender a su agencia de representación: "Por cierto, creo que quienes están culpando a mi agente han recibido información errónea. Quizá deberíais revisar vuestras fuentes. Mi agente ha contado con toda mi confianza desde el primer día. Eso nunca ha cambiado".

Incluso Gerard Raventós, agente del jugador, tuvo que salir a explicar su versión de todo lo sucedido a través de las redes sociales: "No soy muy partidario de comentar este tipo de cosas en público, pero la situación lo requiere. Amine firmó una ampliación de contrato por tres temporadas con el Aris BC el pasado mes de enero. Tanto el jugador como su familia querían quedarse y respetar el contrato. A finales de mayo, el club nos comunicó que Amine no tenía sitio en el nuevo proyecto y que debíamos buscar un nuevo equipo. Queridos aficionados del Aris BC, probablemente, deberíais mirar en otra dirección para entender la salida forzada de vuestro mejor jugador. Gracias, Amine. La confianza se construye con el tiempo, y la nuestra nunca ha flaqueado. Estoy orgulloso de ti e ilusionado por todo lo que está por venir".

Japón antes que el Unicaja

La llegada de Vassilis Spanoulis empezó a cambiar el futuro de Noua y la posterior incorporación de jugadores en su misma posición. Su salida estaba ya encaminada y había que elegir un destino. Antes de que el Unicaja llegara, el ala-pívot francés tenía sobre la mesa una oferta del baloncesto japonés por alrededor de 900.000 dólares. No obstante, una vez apareció la llamada del club de Los Guindos, no hubo más historia.

Ahora regresará a España para vivir su tercera etapa en Liga Endesa después de jugar en el MoraBanc Andorra y el Covirán Granada. Amine Noua es el sexto movimiento del Unicaja en este mercado de fichajes y le quedan dos para culminar la remodelación del proyecto de Txus Vidorreta: el pívot físico y el alero tirador. Todavía queda un mes hasta el inicio de los amistosos y así poner fin a 92 días sin baloncesto en el Unicaja.