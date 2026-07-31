El Unicaja elige a su alero tirador: Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL

El Unicaja ya tiene otro gran golpe al mercado de fichajes. Según ha adelantado el portal de BasketNews y ha podido confirmar este periódico, el club de Los Guindos ya ha elegido al que será su alero tirador: Simonas Lukosius. Hasta ahora en el Rytas Vilnius, fichará por Dubai con un contrato de tres años y el primero de ellos lo pasará en Málaga en calidad de cedido para cerrar, ahora sí, el perímetro del nuevo proyecto de Txus Vidorreta.

El nombre del jugador de nacionalidad lituana y alemana saltó al foco europeo después de una final de la Basketball Champions League para el recuerdo. Todo estaba escrito para que el AEK, que había barrido al Unicaja en la semifinal, recuperara el trono continental, pero un último cuarto para la historia del conjunto lituano y, especialmente de Lukosius, además de la prórroga, con un 7/10 en triples, acabó en el primer título de la BCL del Rytas.

Trayectoria

De 23 años -cumple el próximo 13 de agosto-, se formó entre las categorías inferiores del Rytas Vilnius y también las del Telekom Baskets Bonn antes de dar el salto a la NCAA en la temporada 2021/22. Allí jugó en la Universidad de Butler Bulldogs durante los dos primeros años y los dos últimos en la Universidad de Cincinatti. Aunque después de no ser drafteado, decidió dar el salto de vuelta a Europa.

Regresó hace un año para jugar en el Rytas Vilnius, su primera temporada como profesional en el baloncesto continental. En la BCL, firmó 8.3 puntos y 3.0 rebotes para 9.6 de valoración. En realidad, sus números habían sido más o menos acorde al primer año de un jugador joven hasta que llegó la hora de la gran final y ahí salió a escena una mano más que prometedora. De hecho, no anotó ni un solo punto en la semifinal que le cruzó con Vidorreta, entonces entrenador de La Laguna Tenerife.

La guinda al perímetro

Con este movimiento que ya prepara el conjunto malagueño, Lukosius supone la guinda al perímetro del Unicaja. Era el perfil más buscado con un alero especialista en el tiro y el elegido ha sido el germano-lituano. La Euroliga le espera, pero antes pasará un año en Málaga, donde luchará por su segundo título conseguido de la Basketball Champions League.