Unicaja: dos meses sin jugar... y todavía falta uno más

El Unicaja está viviendo un verano eternamente largo. Cerró la temporada con un final gris, triste y anticipado que suponía el cierre, sin más tintes, a una etapa histórica en el club de Los Guindos. Al menos, la más laureada y exitosa en un proyecto que escribía sus últimas palabras en una jornada 34 de temporada regular de la ACB. Desde aquel 29 de mayo han pasado dos meses sin que haya baloncesto en clave cajista... y aún queda un mes más de espera.

El verano más largo

Fue en el Buesa Arena de Vitoria donde el Unicaja 2025/26 jugó su último partido. Ni de play off por el título de la Liga Endesa ni nada, una jornada como otra cualquiera. Los de Ibon Navarro se jugaban entrar entre los ocho mejores equipos de la temporada, ni siquiera dependía de sí mismo. Tenía que ganar en Vitoria y esperar una derrota del Surne Bilbao ante La Laguna Tenerife. Pues ni una ni otra. 92-89 para los de Paolo Galbiati y a casa.

Aquel fue el último día de baloncesto de una afición acostumbrada a ver jugar a los suyos casi hasta el último día. Por lo pronto, en las tres temporadas anteriores había estado el equipo en las semifinales del play off y siempre, como mínimo, llegando al cuarto partido -contra el Barça, el UCAM Murcia y el Real Madrid-. Esta vez ni siquiera dio para cumplir con uno de los que deben ser los requisitos mínimos para un club del calibre del Unicaja.

Txus Vidorreta, nuevo entrenador, junto a Ibon Navarro, ya exentrenador. / ACBPhoto

La mala noticia es que si ya es infinita la espera desde el pasado 29 de mayo... aún queda mucho por delante. En concreto, lo que va a estar la 'marea verde' sin ver a los suyos vestidos de corto son 92 días. No será hasta el 30 de agosto cuando el proyecto de Txus Vidorreta empiece a dar sus primeros pasos en competición con los estrenos de Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Willy Hernangómez y Amine Noua, a falta de las dos últimas piezas.

Pretemporada

Será el Melilla Ciudad del Deporte de Segunda FEB la primera piedra de toque de los malagueños con motivo del III Memorial Javier Imbroda. A partir de ahí, habrá cinco amistosos más. El 5 de septiembre llegará la final de la Copa Andalucía contra uno de los conjuntos autonómicos de Primera FEB. Después seguirá el Torneo Costa del Sol con La Laguna Tenerife y el Real Madrid como rivales los días 10 y 12, respectivamente. El penúltimo rival será el UCAM Murcia (día 17) y cerrará la lista el Monbus Obradoiro en el Torneo Xacobeo (día 20).

Un verano largo, un mercado activo

Lo que ha 'saciado' la sed durante el verano largo ha sido la actividad constante del Unicaja en este mercado de fichajes. Solo por empezar, el cambio de entrenador. Ibon Navarro decidió poner fin a su etapa en Málaga después de cuatro temporadas y media. Peinó el mercado Juanma Rodríguez y allí encontró a Txus Vidorreta, que también sorprendía con su salida de La Laguna Tenerife.

En la ventana de salidas de la plantilla: Chase Audige, Olek Balcerowski, James Webb III, Justin Cobbs, Emir Sulejmanovic, Augustine Rubit, Chris Duarte, Manu Trujillo -cedido- y Arturas Butajevas. Además, también salieron del cuerpo técnico Alberto Miranda para acompañar a Ibon Navarro y Paco Aurioles, nuevo director de cantera.

En el apartado de llegadas: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Willy Hernangómez y Amine Noua, además de la confirmación de que Yannick Nzosa estará en la plantilla de 15 jugadores. Gonzalo Hermoso será uno de los ayudantes de Txus Vidorreta, mientras que Sergio Ruiz asciende al plantel de fisios del primer equipo.

Otro mes de espera

En definitiva, han pasado 63 días de muchísimos movimientos y aún quedan otros tantos a espera de que el balón sea el gran protagonista. Por delante, Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta tendrán que firmar un pívot y un alero tirador, y confirmar quien más va a acompañar al técnico bilbaíno en el banquillo.