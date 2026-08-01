Entradas a la venta para el Unicaja - UCAM Murcia de pretemporada en Jaén

El Unicaja empieza a vivir sus últimas semanas de vacaciones. El 17 de agosto está previsto que empiecen los exámenes médicos y será el día 20 cuando Txus Vidorreta y la plantilla se reúnan en la pista para poner en marcha el nuevo proyecto cajista. Son seis los amistosos fechados para la pretemporada y hay uno para el que ya están las entradas a la venta.

Amistoso ante el UCAM Murcia

El equipo cajista y el UCAM Murcia de Sito Alonso se verán las caras el próximo 17 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en el I Trofeo Alfonso Sánchez Delgado - Diputación de Jaén, organizado por el Jaén Club Baloncesto en el Olivo Arena. Será el penúltimo de los encuentros para el cuadro malagueño antes de dar inicio a la Liga Endesa el fin de semana del 26 y 27 de septiembre con un rival aún por desvelar. El calendario de la ACB sigue siendo uno de los grandes secretos por desvelar.

Las entradas se pueden comprar en la página web del Jaén CB (https://jaencb.clibomanager.com/). Las localidades tienen un precio generalizado, en cualquier parte del pabellón por 16 euros -15 euros la entrada y uno más por gastos de gestión-, desde la fila VIP hasta la zona más alta del Olivo Arena.

Calendario de pretemporada

Además del UCAM Murcia, cinco amistosos más componen la preparación del 'nuevo' Unicaja de Vidorreta. El Melilla Ciudad del Deporte de Segunda FEB será la primera piedra de toque de los malagueños con motivo del III Memorial Javier Imbroda. El 5 de septiembre llegará la final de la Copa Andalucía contra uno de los conjuntos autonómicos de Primera FEB. Después seguirá el Torneo Costa del Sol con La Laguna Tenerife y el Real Madrid como rivales los días 10 y 12, respectivamente. El penúltimo rival será el UCAM Murcia y cerrará la lista el Monbus Obradoiro en el Torneo Xacobeo (día 20).