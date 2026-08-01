Simonas Lukosius seguirá los pasos de Tyson Carter en el Unicaja

Simonas Lukosius es el gran nombre del fin de semana en clave Unicaja. El alero de nacionalidad lituana y germana, hasta ahora en el Rytas Vilnius que fue campeón de la Basketball Champions League en Badalona, fichará por tres años por el Dubai Basketball. Sin embargo, la primera de esas temporadas la pasará en el club de Los Guindos a través de una cesión, el mismo camino que recorrió Tyson Carter con una figura común: Xavi Pascual.

Simonas Lukosius

El alero de 23 años -24 el 13 de agosto- y 1.98 metros será el séptimo movimiento cajista en este alocado mercado de fichajes. Jugó en las categorías inferiores del Rytas y también del Telekom Baskets Bonn antes de dar el salto a la NCAA en la temporada 2021/22. Allí jugó en la Universidad de Butler Bulldogs durante los dos primeros años y los dos últimos en la Universidad de Cincinatti. Aunque después de no ser drafteado, decidió dar el salto de vuelta a Europa.

En su regreso el pasado verano jugó de nuevo con el Rytas y, después de una temporada más o menos normal de un joven que regresaba al Viejo Continente, su nombre saltó al primer escalón continental después de la gran final de la BCL. Allí anotó 23 puntos, con un 7/10 en triples, que fue decisivo entre la segunda mitad y la prórroga para firmar una final para la historia después de que el AEK lo tuviese prácticamente hecho.

Dubai Basketball no ha dudado en hacerse con los servicios de uno de los grandes jóvenes del momento, especialmente después de esa irrupción para hacer historia con el club lituano. Sin embargo, la larguísima plantilla que viene confeccionando ha dejado al alero sin hueco este año. Por lo que le ha buscado un encaje a Lukosius y ese equipo ha sido el Unicaja, al que va a llegar como la guinda del juego exterior.

Tyson Carter

Es exactamente el mismo camino que recorrió Carter antes de firmar tres temporadas inolvidables como jugador verde y morado. El estadounidense de Mississippi también aterrizó en Málaga con 24 años. En su caso, pasó los cuatro años en la universidad de su estado y después dio el salto al Lavrio Megabolt de Grecia el verano de 2020. Su rendimiento fue llamativo para el Zenit de San Petersburgo y allí estuvo hasta fichar a mitad de la temporada 2021/22 por el equipo ruso.

Tres años en el Unicaja le valieron a Carter para dar el salto a la Euroliga. / Euroliga

También ante una plantilla especialmente larga, el Unicaja se interesó por su cesión. Lo que vino a partir de ahí fue historia y de verdad. Carter se coronó MVP en su primera gran competición como cajista como fue aquella Copa del Rey de Badalona, así como MVP de la Final Four de la BCL de 2025, aunque el verdadero éxito fue conseguir su fichaje por dos temporadas más hasta que el pasado verano, inevitablemente, dio el salto a la Euroliga con el Estrella Roja.

Xavi Pascual

Si hay una pieza común entre los caminos que recorren y recorrieron Lukosius y Carter es Xavi Pascual. El exentrenador del Barça era el técnico del excajista de Mississippi cuando estaba en el Zenit de San Petersburgo y también lo es del que será la próxima incorporación verde y morada en el Dubai Basketball después de renunciar al contrato que le mantenía ligado aún con el conjunto blaugrana.

Si la travesía del nuevo alero se parece en un 1% a la del base-escolta, la operación habrá sido un éxito. El Dubai Basketball confía en que su jugador dé un nuevo salto en Europa antes de desembarcar en la Euroliga con uno de los transatlánticos. Xavi Pascual tiene una buena experiencia y ahora espera que se repita bajo las órdenes de Txus Vidorreta.