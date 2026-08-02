Lukosius, el alero tirador que buscaba Vidorreta para su nuevo proyecto en el Unicaja

Si las negociaciones van según lo previsto, Txus Vidorreta podría tener muy pronto al alero tirador que buscaba en el mercado para cerrar el perímetro de su nuevo Unicaja. El elegido es Simonas Lukosius, exjugador del Rytas Vilnius que fichará por Dubái por tres temporadas y que pasará la primera de ellas en el nuevo proyecto de Los Guindos en calidad de cedido.

Es inevitable reconocer que se trata de una oportunidad de mercado para la dirección deportiva liderada por Juanma Rodríguez. Sin embargo, también cae de pie en la filosofía del nuevo técnico cajista. A simple vista, es un jugador ideal para encontrar situaciones de tiro liberado y culminar los sistemas, una de las cualidades que más valor concede Txus Vidorreta en sus exteriores.

Su principal virtud no es únicamente meter triples, sino la facilidad con la que los genera sin apenas necesitar el balón en las manos. Se trata de un enorme triplista a pies parados y también en 'catch and shoot'. No le tiembla la mano en los momentos decisivos. Su mecánica es limpia y suele recibir con el cuerpo perfectamente orientado hacia el aro, lo que le permite armar el lanzamiento con mucha rapidez. Si tiene que crearse sus propios tiros, es capaz, pero si por algo destaca es por el lanzamiento tras pase y por castigar las ayudas de las defensas rivales.

BCL 25/26

La Basketball Champions League 2025/26 de Lukosius le ha puesto en el primer escalón europeo hasta el punto de ganarse el interés y el posterior fichaje, a falta de ser oficial, por parte del Dubái de Xavi Pascual. Su actuación más recordada fue el 7 de 10 en triples de la gran final frente al AEK, una exhibición que terminó de disparar su cotización en el mercado europeo.

No obstante, el lituano de nacimiento también alcanzó picos de excelencia durante el resto de la temporada. Tuvo un 3/6 frente al Heidelberg en fase de grupos y en el Round of 16 dio paso a un 3/3 frente al Hapoel Holon, un 6/9 contra el Le Mans y otro 5/7 ante el Galatasaray. En términos globales de la competición, firmó un excelso 33 de 64, un 51,6%. Por ejemplo, su temporada en Lituania ha sido algo peor: 36 de 109, un 33,03%.

Lukosius fue el MVP de la Final Four de la BCL 25/26. / BCL

Tirador en crecimiento

La buena noticia es que se trata de un jugador en crecimiento. En sus dos primeros años en la Universidad de Butler registró un 30/105 (28,6%) y un 59 de 156 (37,8%). Con su salida a la Universidad de Cincinatti, los porcentajes se mantuvieron bastante más estables: 90 de 234 (38,5%, su mejor temporada en Estados Unidos) y 67 de 192 (34,9%). Eso sí, con un volumen mucho más amplio del que ha tenido en su regreso a Europa.

Y es que Lukosius es mucho más que un tirador. Tiene cuerpo para defender en el '3' y también en el '4'. Sin ser un físico muy potente, sí sabe defenderse. Aunque donde lo puede explotar Vidorreta para darle ese salto es en el movimiento sin balón, en la capacidad de encontrar ventajas desde el bloqueo de los compañeros. Además, tiene buen instinto para ir a luchar por el rebote y viene desarrollando sus capacidades para asistir a los demás.

Brazdeikis es otra de las novedades del perímetro del Unicaja. / Euroleague

Cierre del perímetro

Es la guinda a una línea exterior muy extensa y a la vez muy polivalente: Kendrick Perry, Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Tyler Kalinoski, Cameron Hunt, Nihad Djedovic, Ignas Brazdeikis, Jonathan Barreiro y ahora Lukosius para culminar el nuevo perímetro. El técnico bilbaíno había detectado la necesidad de incorporar más amenaza de tiro en el puesto de '3'. Ni el bosnio, ni el lituano ni el gallego son auténticos especialistas y el lituano de nacimiento viene a cubrir esa necesidad.

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En definitiva, pese a los 24 años que va a cumplir el 13 de agosto y a su corta experiencia en Europa, es un movimiento que sobre la mesa ilusiona. El rendimiento, porque se estrena en la Liga Endesa, ya dirá en el futuro. Pero lo que está claro es que, a falta de que el acuerdo sea oficial, el Unicaja incorpora un jugador con margen de crecimiento y ese alero tirador, el perfil que Txus Vidorreta llevaba semanas buscando para completar el perímetro del nuevo Unicaja.