El Unicaja, ajeno al problema general en ACB de los cupos

El mercado veraniego precedente a la temporada 2026/2027 se mantiene intenso. Pese a los numerosos movimientos sufridos en la plantilla y cuerpo técnico del Unicaja estas semanas, el conjunto cajista está alerta a los dos jugadores que le quedan para cerrar la plantilla. Sin embargo, el tema relacionado con los cupos no es uno de ellos. A falta de incorporar a al alero tirador y al pívot 'bicho', Txus Vidorreta no tendrá excesivos dolores de cabeza en conectar fichajes con licencias JFL (Jugador Formado Localmente).

Es una problemática que sigue a la orden del día casi para cada equipo en la Liga Endesa y que cada verano da auténticos problemas de cabeza en las direcciones deportivas. La ACB exige en su normativa un total de cuatro jugadores que cumplan con ese requisito para formar una convocatoria de 12.

Cupos de 'sobra'

¿Quiénes entran en esa categoría? Aquellos que entre su segundo año de categoría infantil (13 a 14 años) y su segundo año de categoría sénior (19 a 20 años) hayan pasado tres temporadas como mínimo en la cantera de un equipo español. Además, si se tiene en cuenta la continua emigración de los jóvenes españoles a Estados Unidos, la búsqueda se restringe aún más.

Pues mientras otros clubes buscan desesperadamente cupos en el mercado para poder cerrar sus plantillas, en Los Guindos no es un tema que preocupe. Actualmente, el conjunto cajista cuenta con siete jugadores que cumplen esta condición: Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Yannick Nzosa y Willy Hernángomez.

Por lo que las exigencias de cuatro cupos en ACB y cinco en la Basketball Champions League están cubiertas a poco más de dos semanas para que la pretemporada empiece en clave malagueña con los primeros amistosos. Viendo el caso de otros rivales, es un milagro.

Plantilla

De momento, el panorama completo del cuadro malagueño queda con ocho exteriores confirmados (Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melwin Pantzar como bases; Cameron Hunt y Tyler Kalinoski como escoltas; y Nihad Djedovic, Ignas Brazdeikis y Jonathan Barreiro como aleros), a falta de que se confirme la llegada de un alero especialista en el tiro de tres como es Simonas Lukosius.

Willy Hernangómez es otro de los importantes refuerzos de cara a la nómina de cupos. / ACBPhoto

Tras la salida de Olek Balcerowski y las últimas incorporaciones para la pintura, las posiciones interiores quedan con Tyson Pérez y Amine Noua en el puesto de ala-pívot y David Kravish, Willy Hernangómez y Yannick Nzosa en el puesto de '5'. No obstante, el principal foco del combo Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta se centra en acertar con ese pívot 'bicho' que dé un salto importante al conjunto global.

Refuerzos en este mercado

Precisamente, uno de los factores que acercaron al mayor de los Hernángomez al club cajista fue su condición de cupo. Se marcharon Balcerowski y Sulejmanovic, que contaba para BCL aunque no para ACB, y llegaron Pantzar, Willy y Nzosa. Otro imprevisto sería la salida de Tyson Pérez, pero por el momento, y cada día que pasa la opción de que continúe en la Costa del Sol es más real, su contrato no lo mueve del Unicaja. El Valencia Basket ha comenzado a explorar otras opciones en el mercado.

En la entidad malagueña se es consciente de que el panorama es cambiante, aún más en este mercado de fichajes. Sin embargo, el trabajo en cuanto a jugadores de formación local se refiere, se está completando de forma sobresaliente, con prácticamente todos los efectivos ya asegurados, a falta de las dos últimas incorporaciones, para el nuevo róster de Txus Vidorreta.