Un verano de grandes revoluciones en los rivales del Unicaja en Liga Endesa

El Unicaja afronta una gran revolución con la incorporación de hasta ocho nuevos jugadores -solo seis confirmados hasta ahora- que no estaban el pasado curso a las órdenes de Ibon Navarro. Aunque va a ser una tónica bastante habitual en los equipos de la Liga Endesa. Hay algunos equipos que ya superan los ocho equipos y otros tantos que acumulan tres o cuatro a la espera de otros tantos.

Barça (nueve fichajes + entrenador)

La gran revolución la protagoniza el Barça con nueve fichajes para la plantilla y uno para la dirección del banquillo: Aleksandar Sekulic será el nuevo entrenador blaugrana tras la salida de Xavi Pascual. La 'limpia' es profunda hasta el punto que se han marchado Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Jan Vesely, Willy Hernangómez -rumbo al Unicaja- o Will Clyburn como nombres más relevantes.

En la lista de llegadas figuran: Justin Robinson, Umoja Gibson, Agustín Ubal, Tyrese Martin, Stanley Umude, Tosan Evbuomwan, Olivier Nkamhoya, Josh Nebo y el ya excajista Olek Balcerowski. Les falta aún un pívot y todos los focos apuntan a Toko Shengelia, que debe pagar su cláusula de salida para marcharse a Dubái.

Valencia Basket (siete fichajes + entrenador)

Tampoco se ha quedado atrás el Valencia Basket pese a ser el vigente campeón de la Supercopa Endesa, la Liga Endesa y semifinalista de la Euroliga. Ni siquiera continúa al frente del proyecto Pedro Martínez, que hizo efectiva su cláusula de salida para marcharse al Real Madrid. Jean Montero (Olympiacos), Brancou Badio (Panathinaikos), Jaime Pradilla (Real Madrid), Braxton Key (Fenerbahçe) o Sergio de Larrea (Dallas Mavericks) han sido algunas de las salidas más dolorosas para la afición taronja en una lista mucho más larga.

Xavi Albert vuelve a asumir los mandos de una nueva versión del primer con mucho sabor a Unicaja. El malagueño Mario Saint-Supéry y Dylan Osetkowski se suman a Kameron Taylor y Yankuba Sima. TJ Shorts, Gonzalo Corbalán, Lucas Marí y Mo Gueye son el resto de incorporaciones. Wildens Leveque es otro fichaje más, pero jugará un año cedido en Primera FEB. Aún buscan en el mercado un jugador de primer nivel para el exterior y un '3'/'4' para el que sonó Tyson Pérez.

Jean Montero se ha marchado al Olympiacos. / EP

Kids&Us Manresa (13 fichajes)

El equipo del Bages le ha dado un giro de 180 grados a su proyecto después de las salidas de Dani Pérez, Álex Reyes, Louis Olinde o Retin Obasohan, entre otros. La lista de fichajes se va hasta las 13 incorporaciones: Rafa Villar, Lucas Beaufort, Colby Jones, Lukasz Kolenda, Chibuzo Agbo, Pablo Tamba -excanterano del Unicaja-, Timmy Allen, Yordan Minchev, Eric Vila, Timmy Allen, Rodrigo Seoane, Nick Ongenda y Michael Enabuele. Es decir, del curso anterior siguen Ferran Bassas, Pierre Oriola y Hugo Benitez.

San Pablo Burgos (ocho fichajes)

El equipo de Porfi Fisac jugará la Eurocup esta próxima campaña con otro equipo radicalmente nuevo. Después de asentarse el pasado nuevo en la ACB de la mano de Corbalán, Jhivvan Jackson o Leo Meindl, entre otros, los referentes ahora tendrán que ser otros. Por el momento van ocho fichajes, aunque apuntan a ser más: DJ Steward, Ziga Samar, Obasohan, Vlatko Cancar, Christian Sengfelder, Iñaki Ordóñez y los excajistas Chase Audige y Rubén Guerrero.

Casademont Zaragoza (siete fichajes)

El equipo maño, después del triple de Marcos Spissu que les valió una permanencia, llegan con muchos e importantes cambios. Se han parchado jugadores importantes como Santi Yusta, Joaquín Rodríguez o Devin Robinson y se han incorporado Guillem Vives, Sergi García, Caleb Homesley, Justin Jaworski, Nico Brussino, Roberts Blumbergs y Laurynas Birutis.

Muchos cambios en la parte alta

El Real Madrid, con cambio de entrenador como el de Pedro Martínez por Sergio Scariolo, tiene fichajes confirmados: Timothé Luwawu Cabarrot, Mikael Jantunen y Jaime Pradilla. Les quedan entre tres o cuatro más para tapiar las salidas de Mario Hezonha, Trey Lyles o David Kramer, entre otros. Baskonia también tiene tres fichajes confirmados como son el excajista Chris Duarte, AJ Lawon y DJ Stewart. No obstante, le queda un base y entre dos o tres interiores a expensas de una posible salida de Khalifa Diop.

El UCAM Murcia se ha reforzado con Juani Marcos, Souley Boum, Marcis Steinbergs y Jean Marc Pansa, a la espera de que la justicia resuelva el futuro de David DeJulius. El Joventut, más allá de la renovación de Ricky Rubio, tiene cinco fichajes como Laprovittola, Álex Reyes, Isaac Nogués, el excajista Emir Sulejmanovic y Kwan Cheatham. La Laguna Tenerife y Jaka Lakovic, que perderán a Fran Guerra, también contarán con las novedades de Kyle Guy, TJ Bamba, Xabi López-Arostegui e Ethan Happ.

Otros fichajes

Andersson García promete ser uno de los grandes movimientos en el MoraBanc Andorra. Nate Darling también se ha sumado al Surne Bilbao. El Lleida, por ejemplo, suma dos incorporaciones, pero apenas tiene ocho jugadores en plantilla. El Leyma Coruña destaca con la incorporación de George Conditt IV. El Monbus Obradoiro vuelve a ACB con Brandon Childress, Caleb Agada, Leo Meindl, Alonso Faure y Joel Soriano o Kassius Robertson desembarcando en el MoraBanc Andorra.