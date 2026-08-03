El Unicaja ultima la plantilla con la llegada de un pívot 'bicho' que suba el techo competitivo

El Unicaja afronta el final de su mercado de fichajes. En la última semana se anunciaron las incorporaciones de Willy Hernangómez y Amine Noua. Además, también se conoció la elección de Simonas Lukosius para ser ese alero tirador, para el que aún falta el anuncio oficial. Así que el último movimiento es uno de los más importantes del verano: un pívot 'bicho' que eleve el techo competitivo del nuevo proyecto de Txus Vidorreta.

Quedan dos movimientos, por los seis que ya son oficial, para redondear un nuevo verano de reconstrucción en clave verde y morada. Si los tiempos no cambian, el primero va a ser el jugador de Dubái. El lituano-germano está a expensas de que el transatlántico confirme su fichaje para que el Unicaja pueda anunciar su incorporación en calidad de cedido en la que va a ser su segundo temporada como profesional en Europa.

El '5 bicho'

A partir de ahí, es donde sigue la búsqueda final, aunque ya está bastante encaminada. Se trata del ansiado pívot para redondear el puesto de '5' junto a David Kravish, Hernangómez y Nzosa. El dibujo de lo que se quiere está claro: un 'center' intimidante, capaz de dominar el rebote y proteger el aro. Físicamente, un jugador corpulento, duro, con presencia, de los que cambian el tono de un partido solo con su físico.

Txus Vidorreta y Willy Hernangómez se reencontrarán en el Unicaja. / FEB/A. Nevado

Es la posición en la que la inversión está siendo y va a ser mayor. Primero, en tiempo de búsqueda. El Unicaja es muy consciente de que es la parcela en la que mayor margen de mejora tiene con respecto a otros años, lo ha detectado Vidorreta con un análisis pormenorizado de sus nuevos jugadores. De hecho, viene siendo en los últimos veranos el gran punto de conflicto a la espera de tener un jugador diferencial.

Porque el objetivo es que este nuevo jugador 'bicho' pueda llevar la pintura del Unicaja a un nuevo nivel competitivo. Se confía en el hambre competitiva que vaya a traer Willy en busca de su último gran contrato a nivel económico en la Euroliga. También hay esperanzas en recuperar al mejor Kravish después de un año prácticamente en el dique seco y, por supuesto, en lo que pueda ofrecer a Nzosa después de muchas cesiones.

Una dimensión especial

Pero la dimensión que se busca con este último fichaje es especial: un jugador diferencial y con un rendimiento que haga de la pintura del Unicaja un lugar intimidatorio para el resto de los rivales, capaz de asumir los galones y con mucha capacidad de impacto físico, cerca del aro, para aligerar las deficiencias en cuanto a músculo que puedan existir en otros puestos.

De ahí que la inversión también vaya a ser económica. La dirección deportiva está dispuesta a realizar un desembolso importante por ese '5' titular que marque verdaderamente diferencias. No busca simplemente completar la rotación, sino incorporar un jugador que eleve el nivel competitivo del equipo desde la posición de 'center' desde ese punto físico que se considera vital para fichar al jugador.

Cameron Hunt es el único extracomunitario del Unicaja hasta el momento. / ACBPhoto

Una ficha extracomunitaria

La ventaja que le queda al Unicaja es que tiene una segunda ficha extracomunitaria libre para invertirla en esa posición del pívot. La primera está ocupada por un jugador diferencial como es Hunt. A partir de ahí, el abanico es más amplio y también más complejo en la opción de la zona. Es también la posibilidad que ofrece que esa incorporación en el alero sea Lukosius, comunitario con la doble nacionalidad lituana y germana.

Habrá que ver por dónde acaban los caminos de Juanma Rodríguez. Ya están más o menos encauzados para intentar tener a todo el equipo disponible antes de que empiece la pretemporada el próximo 17 de agosto con los reconocimientos médicos. Hasta entonces, cada día es fundamental para definir la elección y acertar con ese pívot que lleve a otra dimensión el proyecto de Txus Vidorreta.