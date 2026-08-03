El Valencia Basket elige a Trendon Watford y cierra la vía Tyson Pérez

El Unicaja y la 'marea verde' parece que pueden volver a respirar con el futuro de Tyson Pérez y esta vez casi que definitivamente... salvo sorpresa muy inesperada. El Valencia Basket ha sido un equipo muy ligado al ala-pívot cajista, pieza estructural del proyecto de Txus Vidorreta, con una posible incorporación a lo largo del verano, pero es otro nombre el que va a cerrar el juego interior taronja: Trendon Watford.

El periodista Donatas Urbonas de BasketNews ha desvelado que el Valencia Basket estaría en negociaciones avanzadas por hacerse con los servicios del '4' estadounidense y así reforzar con un sexto jugador la pintura, donde ya cuentan con los excajistas Dylan Osetkowski y Yankuba Sima, Mouhamadou Gueye, Nate Reuvers y Neal Sako en la nueva plantilla de Xavi Albert.

Penúltimo movimiento del Valencia

Watford llegaría como agente libre con 270 partidos en la NBA en su currículum de la mano de Portland Trail Blazers, los Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers. Tenía contrato con esta última franquicia, pero, ante la llegada de jugadores como Lebron James o Jaylen Brown, decidieron rechazar la opción en el contrato que les permitía contar con él el próximo curso.

La dirección deportiva de Luis Arbalejo manejaba dos posiciones prioritarias en estos compases del mercado de fichajes para arrancar esta temporada 2026/27. Una era un jugador capaz de rendir en el '3' y en el '4', y otro jugador de primer nivel para el perímetro. Con el ala-pívot Trendon Watford, esa necesidad interior ya estaría cubierta, por lo que la opción de ver a Tyson Pérez vestido de naranja se caería por completo.

Tyson Pérez y Amine Noua compartirán equipo a partir de esta temporada. / ACBPhoto

Tranquilidad en el Unicaja

Esto reconocía Juanma Rodríguez hace unos días acerca del futuro del hispano-dominicano: "Es jugador nuestro. Nadie se ha puesto en contacto con vosotros, ni el Valencia Basket, como se rumorea, ni nada por el estilo, por el momento. Hay unas cláusulas y todos sabemos que esto, bueno, en cualquier momento puede suceder o no. Yo entiendo que tenemos que estar razonablemente tranquilos, porque esta situación de Tyson se conoce hace mucho tiempo, se rumorea desde mucho tiempo, pero la realidad es que a día 29 de julio no ha habido absolutamente nada. ¿Que podría suceder? Sí, pero evidentemente cuando más días pasen, pues yo creo que hay menos opciones de que suceda".

Y esas opciones parecen ser ya nulas. Así, Tyson Pérez y Amine Noua formarán la nueva dupla en el puesto de '4' del Unicaja de Txus Vidorreta. Un jugador más físico tanto en ataque como en defensa y otro jugador más anotador, capaz de abrir el campo desde la línea de tres con frecuencia. Con el paso de las calmas la calma tensa cada vez era más tranquila y parece que esa puerta ha quedado cerrada.