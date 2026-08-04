Gonzalo Hermoso, entrenador ayudante del Unicaja: "Vidorreta es muy simpático, cercano y agradable, me sorprendió un poco"

Gonzalo Hermoso es una de las muchas novedades que presentará el cuerpo técnico del Unicaja a partir de esta temporada. Procedente del Covirán Granada, llega como técnico ayudante de Txus Vidorreta y, en sus primeras palabras como cajista en Radio Marca Granada, habló muy bien de sus primeras impresiones con respecto al bilbaíno: "Un tío muy simpático, cercano y agradable. La verdad es que incluso me sorprendió un poco".

Llegada al Unicaja

"Fue una situación bastante inesperada. Mi idea principal siempre era seguir en Covirán Granada porque he estado muy a gusto en el club y siempre me he sentido muy bien. Un día recibo un Whatsapp de Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, que querían entrevistarme y hablar conmigo para ver si existía la posibilidad de unirme al club. Desde el momento en el que pasó, me hizo mucha ilusión que un club tan grande como Unicaja se interesase, te llena de orgullo. Después de hacer una entrevista con él y con Asier, y después hablar con Txus, me hicieron una oferta y sentí que tenía que cogerla y no podía dejarla pasar", aseguró acerca de su incorporación.

Vidorreta estrenará cuerpo técnico a su llegada a Málaga. / UnicajaB.Fotopress (Mariano Pozo).

Primeros contactos con Vidorreta

Precisamente, se deshace en halagos con el que va a ser el primer técnico cajista: "Un tío muy simpático, cercano y agradable. La verdad es que incluso me sorprendió un poco. Yo lo conocía de habérmelo cruzado por los pasillos contra el Canarias aquí en Granada. Fue bastante cercano conmigo. Desde el primer momento me transmitió muchísima confianza y que tenía muchas ganas de que me uniese al club y trabajar juntos. Que le gusta mucho tener entrenadores jóvenes con ganas de aprender y que le propongan cosas nuevas y diferentes. Pensaba que era muy buen perfil".

Mercado de fichajes

Por delante tiene grandes retos y el listón lo coloca bastante algo para el equipo: "Muy ilusionado con la plantilla que estamos haciendo. Esto es mérito fundamental de Juanma, Asier y Txus que son los que están involucrados con los fichajes. El objetivo que tenemos que tener es ser mejores cada día y que eso nos lleve lo más lejos posible. Si parece que nosotros hemos mejorado, el resto de equipos también está mejorando respecto al año pasado. Es un nuevo ciclo, pero el objetivo es volver a estar top 5 en la ACB y competir al máximo en Europa", concluyó.