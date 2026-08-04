Melwin Pantzar jugará con Suecia y es la cuarta baja para el inicio de pretemporada del Unicaja

La selección de Suecia anunció este martes la convocatoria para iniciar la segunda fase de grupos para la clasificación al Mundial de Catar 2027 y, como viene siendo habitual en los últimos años, Melwin Pantzar se vestirá de amarillo la última semana de agosto. Una gran noticia para el nuevo base del Unicaja, pero que dejará al grupo de Txus Vidorreta bastante tocado para empezar la pretemporada.

El sueco viene siendo una pieza vital para los suyos. En los cuatro partidos que ha disputado en la primera fase de clasificación, promedió 12,8 puntos, 5,3 rebotes y 6,0 asistencias para 16,3 créditos de valoración. Ahora le esperan en esta segunda fase de grupos Francia, Finlandia y Hungría, para la que arrastra un balance de 3-3.

Fecha de los partidos

El primer encuentro será el jueves 27 de agosto, a partir de las 17.30 horas, contra Finlandia en Helsinki. El segundo duelo se marcha a Estocolmo. Tal es la expectativa generada para ese partido ante Francia (30 de agosto, 17.30 horas) que han tenido que cambiar a un pabellón mucho más grande. Además, será una gran oportunidad para ver en la misma cancha a Amine Noua y a Pantzar antes de que vuelvan a Málaga juntos.

Alberto Díaz se concentrará también con la selección española. / FEB

Cuatro bajas confirmadas

Por lo pronto, ya son cuatro bajas las que tiene confirmadas el Unicaja para sus primeros días de pretemporada: Alberto Díaz y Willy Hernangómez (España), Amine Noua (Francia) y Melwin Pantzar (Suecia) ante la coincidencia con el inicio de esta segunda ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027. Y podrían ser cinco, una vez confirme Lituania si Ignas Brazdeikis también juega.

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El jueves 20 de agosto está previsto el primer entrenamiento en las instalaciones del Martín Carpena para el conjunto de Txus Vidorreta. Tras esos primeros días de trabajo, el equipo afrontará su primer amistoso el domingo 30 de agosto (20.00 horas) con motivo del III Memorial Javier Imbroda ante el Melilla Ciudad del Deporte de Segunda FEB. Por lo que habrá que esperar para ver a ellos cuatro como cajistas.