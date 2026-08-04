Simonas Lukosius, el Unicaja y los tiempos del Dubái

Simonas Lukosius va a cerrar, junto al pívot bicho que buscan desde Los Guindos en el mercado de fichajes, la plantilla 2026/27 del Unicaja. Llegará cedido procedente del Dubái, pero lo cierto es que, a 4 de agosto, no se ha hecho oficial ni su salida del Rytas Vilnius, ni su fichaje por el club árabe ni tampoco el préstamo por el que llegará como alero tirador al proyecto de Txus Vidorreta.

Son los tiempos que maneja el Dubái en un mercado que, por si fuera poco, también manejan a golpe de dinero. Son meros problemas burocráticos los que están haciendo que está operación no sea una realidad en clave Unicaja. El club de Los Guindos está esperando el 'ok' del equipo de Emiratos, aunque por el momento hay tranquilidad en el seno de las oficinas verdes y moradas.

Tornike Shengelia dejará el Barça por Dubái. / EFE

Toko Shengelia

No es la única situación 'atípica' que tienen ahora mismo sobre la mesa. Se adelantó el 26 de julio, hace más de una semana, que Toko Shengelia iba a abandonar el Barça para seguir los pasos de Xavi Pascual y así marcharse al club árabe en busca del título de la Euroliga. No obstante, antes tiene que depositar una cláusula de salida de 900.000 euros en las arcas blaugranas.

En estos momentos, no se ha producido ningún movimiento al respecto y el ala-pívot georgiano, de muchísimo valor para el Barça, además de por su calidad, por su condición de cupo, sigue perteneciendo a efectos oficiales a los de la Ciudad Condal. Si no hay cambios al respecto, es el último gran movimiento del Dubái después de fichar a Élie Okobo, Jaron Bolssomgame, Mamadi Diakité y Davion Mintz, además de renovar, a McKingle Wright, Dwayne Bacon y Mfiondu Kabengele.

Kokila y Kraag

En la misma situación que Lukosius se encuentra Kevin Kokila, ya que sigue el mismo proceso: fichaje importante y cesión a otro equipo. En el caso del francés, el objetivo era mantenerlo en la Euroliga como así se va a hacer con la Virtus Bologna. Da el salto con el título de la Eurocup bajo el brazo del JL Bourg. No obstante, el equipo galo renunció por los peligros de la futura situación económica. El adelanto de su fichaje es del 5 de junio y aún no hay nada oficial.

Mucho más cercano al universo Unicaja es Yannick Kraag. El canterano y jugador del Joventut ha firmado un nuevo contrato para vestir la camiseta árabe. No será esta temporada porque se busca un destino como cedido para este primer curso. El 30 de junio lo adelantó el periodista Óscar Herreros y aún no se sabe nada.

Simonas Lukosius llegará como el ansiado alero tirador. / BCL

Tiempos de espera

Por el momento, en lo que se refiere a Lukosius, absoluta tranquilidad. Es el día 17 cuando empiezan los exámenes médicos y el día 20 los entrenamientos en pista. Por si fuera poco, el alero está pendiente de una posible convocatoria con la Alemania de Álex Mumbrú para la segunda fase de clasificación al Mundial 2027. Dependerá de si le queda algún hueco entre todos los Euroliga y NBA germanos, vigentes campeones del mundo y de Europa. Así que lo que está claro es que habrá que seguir esperando. ¿Cuánto? Tanto como quieran desde Dubái, unas pocas horas o varios días.