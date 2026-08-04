Proyecto
El Unicaja 2026/27: revalorización, impacto inmediato y hambre de mejorar
Algunos jugadores han firmado solo un año por el club de Los Guindos con el objetivo de recuperar la mejor versión con la que fueron importantes en el mejor baloncesto europeo
Seis movimientos oficiales, Simonas Lukosius a falta del anuncio oficial y un pívot 'bicho' para elevar el techo competitivo del equipo componen el mercado de fichajes de un revolucionado Unicaja 2026/27. En la primera plantilla de 15 jugadores en la historia de Los Guindos, la mitad de las piezas serán nuevas a las órdenes de Txus Vidorreta y si por algo se va a caracterizar este equipo es por el hambre y la revalorización.
Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Yannick Nzosa, Willy Hernangómez y Amine Noua son las incorporaciones confirmadas, a la espera de que Lukosius sea oficial en calidad de cedido desde el Dubái Basketball. El Unicaja viene revalorizando a muchos de sus jugadores, tanto deportiva como económicamente, y es un patrón que se va a repetir este próximo curso.
Un año de contrato
Hay tres nombres muy evidentes que solo han fichado por un año con distintos objetivos: Brazdeikis, Hernangómez y Lukosius. El lituano -27 años- ha jugado al máximo nivel durante toda su carrera, bien en la G-League de Estados Unidos con los filiales de New York Knicks y Orlando Magic, y los últimos cuatro años en Euroliga, tres de ellos en el Zalgiris y un cuarto en Olympiacos. No obstante, no ha acabado de ser en números lo que se esperaba y viene a Málaga a relanzar su carrera.
El pívot madrileño, a sus 32 años, es un caso conocido por todos. Regresó en 2023 al baloncesto español después de casi una década en la NBA -New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans- y también ha estado bastante lejos, especialmente de aquella versión que deslumbró en el Eurobasket de 2022 y que le sirvió para ser el MVP. Firmó un año en Los Guindos para recuperar el estatus perdido, porque ningún Euroliga le quiso con el que caché que él mismo quería, y así aspirar su último gran contrato a nivel económico.
La situación del lituano-germano la marca el 'caso Tyson Carter'. Un jugador joven que llega al Unicaja en calidad de cesión antes de dar el salto definitivo a la exigencia de la Euroliga. Lukosius, que cumple 24 años el día 13, no tiene sitio en el transatlántico que ha confeccionado Xavi Pascual para buscar un título continental y el objetivo es que continúe con su desarrollo en Málaga y en una competición de la dificultad que supone la Liga Endesa.
Pantzar, Hunt y Noua
A partir de ahí, las situaciones son distintas. Melwin Pantzar estaba fichado por el club de Los Guindos desde hace un año, pero no ha llegado hasta este verano después de una temporada de cesión en el Surne Bilbao. Era una apuesta de garantías y desembarca con el hambre de seguir creciendo a sus 26 años. Viendo su proyección, el paso lógico es que acabe aterrizando con los mejores de Europa. Antes, tiene contrato como verde y morado hasta 2030.
En cualquier pronóstico entraba que Hunt -29 años- diera ese salto después de su gran año en el Joventut, pero el Unicaja aparece en sus planes como paso intermedio. Es uno de los jugadores con los que hay mejores expectativas de cara a hacer grandes cosas esta temporada, al igual que con Amine Noua, también con 29 años, que empezó su carrera en Euroliga con el ASVEL Villeurbanne. Si mejora su año en Granada...
Caso de Nzosa
Aunque el nombre que viene con hambre e intención de revalorizarse es Nzosa. El canterano cajista viene enlazando sucesivas cesiones que no han llegado a tener un gran impacto en su carrera. Ha estado en el Betis, el Fuenlabrada y el Estudiantes, aunque este último año lo pasó en el San Pablo Burgos. Tiene un año de contrato y es su gran oportunidad de demostrar que puede tener un hueco en una plantilla larga de 15 jugadores.
El hambre y la revalorización van a ser claves en un año en el que el Unicaja necesita reencontrar su hueco dentro del baloncesto español. Si muchos jugadores logran sus objetivos personales en favor de todo el grupo...
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