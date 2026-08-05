El mercado del pívot se aprieta: Barça, Baskonia, La Laguna Tenerife... y Unicaja

El Unicaja peina el mercado de fichajes para encontrar ese pívot 'bicho' que redondee la plantilla 2026/27 conformada por Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta. La necesidad por acertar en la apuesta y la inversión, porque el objetivo es que sea un jugador diferencial en la zona, hace que la decisión vaya a ser la más dilatada en el tiempo, aunque el club de Los Guindos no es el único español que busca un '5' y la competencia es de mucha altura.

Barça y Baskonia

Los de Aleksander Sekulic y los de Paolo Galbiati buscan también al menos un pívot para sus plantillas. En el cuadro azulgrana sería para acompañar a Josh Nebo y al excajista Olek Balcerowski, mientras que en el cuadro vitoriano la única pieza interior de referencia es en estos momentos Khalifa Diop, que ha sonado para salir a La Laguna Tenerife de Jaka Lakovic, por lo que la lista de deberes puede ser más amplia para el Baskonia cuente o no con el cupo.

Olek Balcerowski ficha por el Barça hasta 2028. / Barça Basket

Según se ha deslizado en las últimas semanas, el perfil que siguen ambos clubes es el de un '5' móvil. Hay que tener en cuenta que el Barça se quedó sin Moses Wright, que se acabó marchando a Milán, y el Baskonia perdió a Mamadi Diakité, rumbo a Dubái. Por lo que el jugador que buscan es un pívot que cumpla con esas características, capaz de continuar el juego hacia aro y tener movilidad por toda la pintura.

En realidad, es un jugador muy diferente al que busca el Unicaja: un 'center' intimidante, capaz de dominar el rebote y proteger el aro. Físicamente, un jugador corpulento, duro, con presencia, que juegue muy cerca del aro. Que sea de los que cambian el tono de un partido solo con su físico gracias al impacto en el juego con su cuerpo y así aligerar las deficiencias en cuanto a músculo que puedan existir en otros puestos.

Tres plazas para extracomunitarios

Además, Unicaja, Barça y Baskonia comparten la posibilidad de poder fichar a un jugar extracomunitario. Vidorreta cuenta con solo Cameron Hunt y una plaza libre. En el equipo blaugrana ya tienen a Kevin Punter y a Justin Robinson, pero ya tuvieron en nómina el pasado curso a tres y no ven con malos ojos ir rotando en las competiciones ACB, mientras que en Vitoria peinan el mercado de los pasaportes comunitarios para darles uno a Kobi Simmons y a Damion Baugh, que está por llegar, y así dejar un hueco junto a Markus Howard.

La Laguna Tenerife

Otro caso es el de La Laguna Tenerife. El equipo anteriormente entrenado por Vidorreta, ahora técnico del Unicaja, anunció este lunes la salida de Fran Guerra, que abonó su cláusula para jugar en el Gran Canaria después de su descenso a Primera FEB. Las necesidades de la dirección deportiva de Nico Richotti son muy diferentes a las del resto de equipos porque necesitan urgentemente cupos y ese tercer '5', que acompañará a Gio Shermadini y a Ethan Happ, podría ser JFL.

Fran Guerra ha cambiado La Laguna Tenerife por el Gran Canaria. / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Así que van a estar muy reñidas las semanas de este mes de agosto. En clave Unicaja, ya quedan menos de dos semanas para que comiencen los exámenes médicos y el caso más ideal es contar con toda la plantilla disponible para empezar a entrenar el día 20. El mercado estadounidense, sea mediante el pasaporte comunitario o sin él, se antoja como la llave que va a deshacer el nudo con el que llegan estos equipos a sus días previos a la pretemporada.