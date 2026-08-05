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Dubái libera el camino para anunciar la cesión de Lukosius al Unicaja

El club catarí anunció este miércoles las incorporaciones de Yannick Kraag y Kevin Kokila, y la próxima debería ser la del alero, jugador esta temporada 2026/27 del club de Los Guindos mediante un préstamo

Lukosius, durante su impresionante final de la BCL con 23 puntos, aún en el Rytas.

Lukosius, durante su impresionante final de la BCL con 23 puntos, aún en el Rytas. / BCL

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Día muy importante en el Dubái y en lo que se refiere al futuro más inmediato del Unicaja en cuanto a anuncios. Al menos, en ese ansiado alero tirador. El club de los Emiratos confirmó este miércoles las incorporaciones de Yannick Kraag y Kevin Kokila, y ya está el camino liberado para que el próximo nombre sea Simonas Lukosius y la confirmación de la cesión del '3' para el proyecto de Txus Vidorreta.

El equipo de Xavi Pascual ha confeccionado una inmensa plantilla, además de tener un altísimo nivel entre todos sus jugadores, para soñar con el asalto al título de la Euroliga por delante del resto de las potencias continentales. Sin embargo, más allá de ese grupo que va a competir a las órdenes del exentrenador blaugrana, va a haber más piezas que estarán repartidas por Europa, en propiedad del Dubái, y es AHÍ donde entra Lukosius.

Kraag y Kokila

Lo cierto es que el club de los Emiratos tenía operaciones abiertas desde el pasado mes de junio y ahora son una realidad. Yannick Kraag, canterano del Joventut, ha sido el primer anuncio de la jornada del miércoles. Formará parte del transatlántico, pero esta primera temporada la pasará cedido en la Penya. No es un movimiento en Balde desde el cuadro verdinegro porque es un cupo de muchísimo valor para los de Dani Miret.

Después ha llegado la confirmación del fichaje de Kevin Kokila, pívot francés del JL Bourg, vigente campeón de la Eurocup. En su caso, sí va a dar el salto a la Euroliga. No será ni con Dubái ni tampoco con su exequipo, que se mantendrá en ese segundo escalón a nivel de competiciones, porque el '5' jugará cedido con Virtus Bologna esta nueva temporada.

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Lukosius y Shengelia

Así que tienen el camino totalmente liberado para que Lukosius sea una realidad para el Unicaja en las próximas horas. Es el movimiento más cercano que tienen desde Dubái. El otro abierto es el de Toko Shengelia, aún jugador del Barça. Para salir deberá depositar 900.000 euros de la cláusula de salida, algo que aún no ha llegado a las arcas blaugranas. Por eso todo hace indicar que el anuncio del alero lituano-germano está muy cerca... o habrá que seguir esperando porque nunca se sabe con este tipo de clubes.

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