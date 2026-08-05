Willy Hernangómez ya disfruta de Málaga tras su fichaje por el Unicaja

Willy Hernangómez ya está disfrutando de Málaga, la que será su ciudad a partir de este verano. El pívot madrileño y el Unicaja han unido sus caminos durante una temporada, y ha compartido este martes en sus redes sociales una imagen disfrutando de un día de sus vacaciones junto a un chiringuito de la Costa del Sol, aprovechando sus últimos compases de descanso ante el inicio de la pretemporada y su convocatoria para estar con España en la segunda fase de grupos para la clasificación al Mundial.

Es una campaña que puede ser decisiva en la carrera del '5'. Después de tres años improductivos en el Barça, Willy, a sus 32 años, ha elegido al club de Los Guindos y a la ciudad de Málaga para convertirse en el escenario de su relanzamiento deportivo. Tras cerrar su etapa como blaugrana, Hernangómez confía en el proyecto de Txus Vidorreta con el objetivo de recuperar su mejor nivel y volver a sentirse protagonista en la pista.

El Unicaja le busca compañero

Ahora, el pívot disfruta de sus primeros días en la Costa del Sol después de convertirse en jugador verde y morado. La buena noticia es que va a tener una adaptación inmediata porque es una ciudad que ya conoce y en la que sabe el papel que juega el baloncesto.

Mientras, Juanma Rodríguez le busca un compañero que cierre la pintura junto a David Kravish y Yannick Nzosa, además del madrileño, porque Willy llega con el cartel de haber jugado casi una década en la NBA y de haberlo hecho en la Euroliga estos tres últimos años, pero sin la presión deportiva de liderar un proyecto. La apuesta más importante llegará en ese perfil del pívot 'bicho' que cerrará el mercado de fichajes del Unicaja, además de la cesión de Simonas Lukosius.