Ex del Unicaja: Augustine Rubit seguirá jugando en Israel

Augustine Rubit sumará, a sus 37 años, una temporada más a su extensísima carrera. Después de su paso por el Unicaja 2025/26, el estadounidense seguirá jugando al baloncesto en Israel. Esta vez, en el Maccabi Ashdod. Será una nueva experiencia para él tras competir en Alemania (Tigers Tubingen, Ratiopharm Ulm, Brose Bamberg, Bayern de Múnich y Rostock Seawolves), Lituania (Zalgiris Kaunas y Lietkabelis), Grecia (Olympiacos) y España.

Lo cierto es que, a excepción de Killian Tillie, era el único jugador junto a Justin Cobbs que salió de Los Guindos y aún no había recalado en un nuevo club. Lo hace ahora en un año gris, después de su llegada en noviembre para suplir la llegada de David Kravish. Su físico ya le limitó para ver una buena imagen mantenida en el tiempo y, aunque tuvo algunos picos, fueron la viva imagen de lo que se convirtió la plantilla el pasado curso. A pesar de todo, sigue teniendo baloncesto en sus manos.

Augustine Rubit, en el partido ante el Madrid del pasado 19 de febrero. / Aitor Arrizabalaga (ACB PHOTO)

Comunicado del equipo

"Rubit es un pívot versátil que jugó en cuatro equipos diferentes de la Euroliga, en Borgoña (30 partidos), Olympiacos (26), Zalgiris Kaunas (31) y Bayern Múnich (56) y anotó un total de 1309 puntos con un promedio de 9.2, junto con 4,2 rebotes, 53,8 por ciento de dos puntos, 35,7 de tres y 82.5 desde la línea de tiro libre.

Además, Rubit tiene 36 apariciones más en la Eurocup, 28 en la Bundesliga alemana y 8 la última temporada con el lituano Lietkabelis, con un promedio de 15.1 puntos, 4.8 rebotes y 50 por ciento de tiros de tres puntos.

La temporada pasada, dejó Lituania y se unió al fuerte equipo del Unicaja, donde también jugó en la Liga de Campeones de la FIFA, y a pesar de jugar sólo 12 minutos en promedio, proporcionó 7.1 puntos con un 45% de precisión.

En la excelente carrera de Rubit, también tiene varios títulos: dos de la Copa Alemana, un campeonato de la Liga alemana y una Copa lituana. Una vez fue seleccionado para el segundo equipo de la Liga alemana, una vez como el Jugador del Mes de la Euroliga (enero 2023) y una vez como Jugador de la Euroliga de la jornada.

Rubit se une a los otros extranjeros que ya han firmado con Ashdod Codus Wahab, Isaiah Hill y Robert Turner.

En el fichaje, el entrenador Dan Katzir dijo: 'Elegimos a un jugador experimentado que puede jugar en dos posiciones, después de que el año pasado tuviera grandes promedios en Europa y no menos importante que un líder en el campo y fuera de ella'.

Mucha suerte Augustine, te esperamos en Ashdod".