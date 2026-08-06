Las razones por las que Dubái ficha a Lukosius y lo cede inmediatamente al Unicaja

El Rytas Vilnius ya se ha despedido de Simonas Lukosius, pero aún falta un paso más para que su llegada a Málaga sea una realidad: el anuncio del Dubái de su nuevo fichaje y la inmediata cesión al Unicaja del alero. Son los tiempos que manejan desde los Emiratos Árabes Unidos y habrá que seguir esperando, teniendo en cuenta que la diferencia horaria es de dos horas más con respecto a Málaga.

No es habitual que un equipo fiche a un jugador por tres años y que no vista la camiseta de inmediato. Tampoco es habitual hablar del Dubái en términos del baloncesto europeo, pero son los caminos que está tomando el baloncesto del Viejo Continente en los últimos años. También en lo que se refiere a firmas de contratos más atípicas, incluso propias de otros deportes. ¿Por qué firman desde los Emiratos a Lukosius y lo ceden ya al Unicaja?

El Rytas Vilnius ya se ha despedido de Lukosius en redes sociales. / FIBA

Dubái

En primer lugar, el ahora equipo entrenado por Xavi Pascual se asegura el futuro de un talento europeo. Los 23 puntos de la final de la Basketball Champions League y su forma de aparecer en la segunda parte y la prórroga terminaron de confirmar su potencial. Por el cómo y por el cuándo. En realidad, su temporada había sido normal para un jugador que estaba en su primer año después de venir de la NCAA hasta que la gran final de la BCL ante el AEK lo cambió todo.

Esa es una de las razones por las que Dubái ha optado por ceder a Lukosius: el margen de crecimiento. Al final, es un jugador que ha explotado en una gran noche, pero que no ha sido lo suficientemente regular y consistente como para dar el salto a la Euroliga ya. El lituano-germano jugará en Málaga únicamente su segunda temporada como profesional en Europa y todas las partes confían en que esos 23 puntos y el 7/10 en triples no sean una excepción, sino el comienzo de una producción mucho más constante.

Aunque no hay que olvidar lo evidente: no tiene hueco en el transatlántico que están creando para intentar ganar la máxima competición europea en su segundo año de participación. Cuentan con tres jugadores por posición y aún tienen previsto realizar alguna incorporación más, además de Toko Shengelia, oficial este jueves. Yannick Kraag y Kevin Kokila son el ejemplo de dos piezas más que ha fichado Dubái, pero que competirán cedidas en Joventut y Virtus Bologna, respectivamente.

¿Por qué al Unicaja?

El contexto ha sido prioritario: la Liga Endesa, la competición regular más difícil de toda Europa. De hecho, ha sido una de las claves por las que el conjunto verde y morado ha sido el elegido, había otros equipos que querían los servicios del alero, pero sus ligas no requieren la exigencia táctica y deportiva que ofrece la ACB. Además, el Unicaja aspira a todo en un torneo como la BCL que él conoce tan bien y en el que ya ha brillado.

Que Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta vayan a construir una plantilla de 15 jugadores también le ofrece libertad de crecimiento. El lituano no tiene la obligación de ser importante desde el día 1. Va a tener un papel importante, pero no el cartel obligatorio de ser una estrella vestida de superhéroe que tenga que anotar como mínimo 15 puntos cada noche. Por si fuera poco, estará acompañado de un compatriota como Ignas Brazdeikis.

Ignas Brazdeikis es el otro lituano que jugará este curso en el Unicaja. / Euroleague

Ejemplo de Carter

El camino ya tiene un ejemplo muy parecido: Tyson Carter. El jugador de Mississippi venía del Zenit de San Petersburgo de Xavi Pascual, al que llegó durante la temporada 2021/22, con el objetivo de desarrollarse como jugador. Su primera temporada tuvo poco que ver con las dos siguientes, pero le sirvió para ofrecer picos de rendimiento, aprender a equivocarse y evolucionar mucho hasta el punto de convertirse en un base-escolta.

Si responde al nivel que esperan, todos ganan: el jugador por su crecimiento, el Unicaja por el impacto que ha tenido el alero a lo largo del año y el Dubái por la versión mejorada que recibe de su fichaje. Es el objetivo de todo este año y la oportunidad de contar en Málaga con uno de los jóvenes tiradores con mayor proyección del baloncesto europeo.