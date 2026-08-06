El Unicaja Mijas define su pretemporada

El renovado Unicaja Mijas ya tiene definido su calendario de preparación para la temporada 2026/27. El conjunto dirigido por Javi Pérez de los Reyes concentrará todos los compromisos de preparación del Unicaja Mijas antes del estreno oficial en la Liga Femenina Challenge 2026/27. El debut liguero llegará el sábado 3 de octubre, a las 18.00 horas, en la pista del Domusa Teknik ISB. Antes de esa cita, las cajistas afrontarán tres exigentes pruebas para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición.

La primera de ellas será el domingo 13 de septiembre en Melilla, donde el Unicaja Mijas se enfrentará al Melilla Ciudad del Deporte La Salle en el encuentro correspondiente al III Memorial Javier Imbroda, una cita ya consolidada en el calendario de pretemporada.

La siguiente parada será la Copa Andalucía Azulmarino New Travel Femenina 2026. Las malagueñas debutarán en la fase previa frente al CB Sevilla Femenino el sábado 19 de septiembre, a las 12.30 horas. En caso de lograr la victoria, disputarán la final el domingo 20, a las 12.00 horas, frente al Impulso 360 Estepona. Ambos encuentros tendrán como escenario el Pabellón Municipal J.A. Pineda de Estepona.

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La preparación concluirá el sábado 26 de septiembre con el regreso del equipo a Los Guindos. El Unicaja Mijas recibirá al Melilla Ciudad del Deporte La Salle en el Pabellón Martín Urbano para poner el broche a una pretemporada que servirá de antesala a la cuarta campaña consecutiva del club en la Liga Femenina Challenge, después de rozar el ascenso a la Liga Femenina Endesa en las dos últimas temporadas.