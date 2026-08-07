Ignas Brazdeikis iniciará la pretemporada con el Unicaja tras no ser convocado por Lituania

La pretemporada del Unicaja ha sumado a un jugador que apuntaba a ser internacional. Son cuatro bajas confirmadas las que tendrá Txus Vidorreta para comenzar los entrenamientos el próximo 20 de agosto y, si hay una quinta, habrá que esperar. Lituania no ha llamado a Ignas Brazdeikis para jugar los dos primeros encuentros para la segunda fase de clasificación al Mundial 2027, por lo que podrá reincorporarse desde el día 1 a la preparación cajista.

Lo cierto es que el alero había estado presente en las dos últimas convocatorias, en la de febrero/marzo y en la de julio, después de varios años de ausencia en su selección. Entonces, el lituano siempre había estado por encima de los 10 de valoración. Su mejor partido lo firmó ante Islandia gracias a los 27 puntos -pese al 3/10 en triples), cinco rebotes y tres asistencias.

Ignas Brazdeikis viene al Unicaja procedente del Zalgiris Kaunas. / @_iggy_braz

La lista estará formada por Laurynas Beliauskas, Marek Blazevic, Justas Furmanavicius, Matas Jogela, Mindaugas Kacinas, Karolis Lukosiunas, Augustas Marciulionis, Regimantas Miniotas, Donatas Motiejunas, Osvaldas Olisevicius, Gytis Radzevicius, Azuolas Tubelis, Paulius Valinskas, Kristupas Zemaitis.

Lukosius

La única incógnita que le queda por despejar a Txus Vidorreta es la de Simonas Lukosius, al margen de la fecha oficial de su anuncio. El alero, también lituano de nacimiento, es internacional por Alemania. Debutó a las órdenes de Álex Mumbrú hace un mes y habrá que ver si vuelve a contar con él porque la selección germana, vigente campeona de Europa y del mundo, recupera a la práctica totalidad de sus piezas NBA y Euroliga.

Lukosius es internacional con Alemania, pese a haber nacido en Lituania. / FIBA

Cuatro bajas confirmadas

Ya son cuatro bajas las que tiene confirmadas el Unicaja para sus primeros días de pretemporada: Alberto Díaz y Willy Hernangómez (España), Amine Noua (Francia) y Melwin Pantzar (Suecia) ante la coincidencia con el inicio de esta segunda ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027.

El jueves 20 de agosto está previsto el primer entrenamiento en las instalaciones del Martín Carpena para el conjunto de Txus Vidorreta. Tras esos primeros días de trabajo, el equipo afrontará su primer amistoso el domingo 30 (20.00 horas) con motivo del III Memorial Javier Imbroda ante el Melilla Ciudad del Deporte de Segunda FEB. Por lo que habrá que esperar para ver a estos cuatro jugadores vestidos de verde y morado.