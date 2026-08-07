El Valencia Basket piensa primero en la NBA y después en Tyson Pérez y el Unicaja

Al Valencia Basket le queda un jugador para cerrar la reconstrucción de la plantilla Xavi Albert. Es la exposición pública que les ha supuesto ganar la Supercopa Endesa, llegar a la Final Four de la Euroliga y conquistar la Liga Endesa con un impresionante baloncesto a los mandos de Pedro Martínez. La revolución ha sido absoluta y aún les falta un ala-pívot para acompañar a Dylan Osetkowski y Mo Gueye. ¿Está Tyson Pérez otra vez sobre la mesa?

Superdeporte, periódico del grupo Prensa Ibérica al igual que La Opinión de Málaga, aseguraba que el '4' cajista sigue en la libreta de Luis Arbalejo para ponerle la guinda al nuevo proyecto. Es un nombre que lleva ligado a la entidad taronja desde el principio del verano y parece nunca acabar. Al menos, en lo que se refiere a la conversación pública porque, en lo que se refiere al contacto entre los clubes, Unicaja y Valencia Basket no han hablado acerca del futuro de Tyson Pérez.

Trendon Watford, exjugador de Philadelphia 76ers, era un opción para Valencia. / NBA

Watford y la NBA

Trendon Watford parecía haber cerrado cualquier vía. Se deslizó en los medios que el club taronja estaba en negociaciones con el estadounidense, exjugador de Philadelphia 76ers. La franquicia estadounidense rechazó la opción de ofrecerle el segundo año de contrato y se encuentra buscando equipo. Sin embargo, el propio jugador se encargó de desmentir en redes sociales cualquier posibilidad de recalar de inmediato en la ciudad del Turia.

Y es que la primera línea de trabajo para el Valencia está muy clara: el mercado estadounidense, al que muchos equipos ACB se están dirigiendo en los últimos años. El Unicaja, por ejemplo, envió a Asier Alonso a la Liga de Verano para mantener contactos directos con algunos jugadores a los que se seguía desde Málaga.

El caso del Valencia es una apuesta por aquellos jugadores que buscan un contrato NBA y que se quedan sin el mismo. Es el caso de Trendon Watford. Sin embargo, es complicado 'pescar' en estos momentos porque muchos de ellos esperan hasta el último día para intentar mantenerse en la órbita estadounidense y buscar una última oportunidad. Algunos incluso con contratos que les permitan estar vinculados al equipo y a su filial, un 'two-way' como se conoce en Norteamérica.

La NBA cierra la confección de sus plantillas mucho más tarde que en Europa. / ADAM DAVIS

Los tiempos en la operación

Sí hay un detalle que juega en contra del Unicaja. Si Arbalejo no consiguiera cerrar ninguna opción, el tiempo corre en contra de Los Guindos. Las plantillas se cierran mucho más tarde en Estados Unidos que en Europa. Allí se buscan contratos finales del mes de septiembre, mientras que, por ejemplo, la Supercopa Endesa se disputa los días 19 y 20. Es decir, para entonces el Valencia debería tener cerrado su róster, aunque la amplitud de plantilla les da la oportunidad de ampliar los tiempos de su mercado de fichajes.

Si no quieren alargar, ahí es donde entra la opción de Tyson Pérez. Fuera del mercado NBA, el hispano-dominicano cajista es una de las opciones que más gusta en el club taronja. Además, es un jugador cupo. Xavi Albert cuenta con cinco jugadores JFL -Mario Saint-Supéry, Álvaro Cárdenas, Lucas Marí, Josep Puerto y Yankuba Sima-, pero no ven con malos ojos conseguir un sexto para poder gestionar con mayor libertad.

Tyson Pérez es una de las piezas estructurales del proyecto de Vidorreta. / FIBA

Tranquilidad relativa en Málaga

En Málaga, mientras tanto, la situación es muy clara: "Es jugador nuestro. Nadie se ha puesto en contacto con vosotros, ni el Valencia Basket, como se rumorea, ni nada por el estilo, por el momento. Hay unas cláusulas y todos sabemos que esto, bueno, en cualquier momento puede suceder o no. Yo entiendo que tenemos que estar razonablemente tranquilos, porque esta situación de Tyson se conoce hace mucho tiempo, se rumorea desde mucho tiempo, pero la realidad es que a día 29 de julio no ha habido absolutamente nada. ¿Que podría suceder? Sí, pero evidentemente cuantos más días pasen, pues yo creo que hay menos opciones de que suceda", decía Juanma Rodríguez hace unas semanas.

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La situación no ha cambiado, pero es una calma tensa. El Valencia puede dar un golpe económico sobre la mesa o al menos intentarlo, seduciendo a Tyson Pérez con un proyecto de Euroliga. Eso sí, siempre mediante una cláusula de salida que es alta y que el Unicaja intentará cuidar por medio de la confianza de Txus Vidorreta hacia el jugador.