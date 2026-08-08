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Basketball Champions League

Los rivales del Unicaja en la BCL se cargan de talento: AEK, Galatasaray, ALBA, Rytas...

El vigente campeón, además de otros rivales, presentan importantes reestructuraciones con grandes nombres del mercado de fichajes

Además del Unicaja, otros equipos de la BCL han realizado numerosas transformaciones.

Además del Unicaja, otros equipos de la BCL han realizado numerosas transformaciones. / BCL

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El Unicaja ya conoce buena parte del camino que tendrá que recorrer en su intento por volver a ser protagonista en la Basketball Champions League. El mercado ha dejado numerosos cambios en las plantillas de los principales aspirantes. Desde el vigente campeón, el Rytas Vilnius, hasta equipos como Galatasaray, AEK o ALBA Berlín, además de los representantes de la Liga Endesa, la BCL vuelve a elevar el listón con incorporaciones de nivel y nuevos proyectos que tratarán de hacerse un hueco en la pelea por la Final Four.

Rytas Vilnius

El Rytas Vilnius, vigente campeón de la BCL, no está exento de cambios. Uno de ellos es la salida de Simonas Lukosius, que fichará por el Dubái y estará un año cedido en Málaga. A partir de ahí, la gran novedad es la llegada del jovencísimo Nedas Pacevicius al banquillo como entrenador después de prescindir de Giedrias Zibenas. Han recuperado a lituanos importantes como Gydis Radzevicius tras su paso por el Baskonia y Oskaras Pleikys y han fichado a Matas Jogela, Ricky Lindo y Michael Devoe, entre otros.

Simonas Lukosius fue el MVP de la Final Four 2025/26 con el Rytas Vilnius.

Lukosius fue el MVP de la Final Four 2025/26 con el Rytas Vilnius y ahora jugará en el Unicaja. / BCL

AEK

El AEK, vigente subcampeón, también ha tenido que cambiar algunas de sus piezas después de alcanzar la gran final de la BCL. Landers Noley II y Nelly Junior Joseph son algunas de las grandes incorporaciones junto a los griegos Vasilis Chartonas y Stavros Gymnopoulos.

Galatasaray

El Galatasaray de Pozzeco volverá a ser una de las apuestas más firmes para estar en la próxima Final Four de la competición. A un róster repleto de talento se suman esta temporada figuras como Oumar Ballo -cedido por Valencia Basket-, Chimezie Metu -exjugador de Barça y Gran Canaria-, Alen Smailagic tras jugar los últimos cinco años en la Euroliga, Dyshawn Pierre, Aleksej Nikolić o el base montenegrino Nikola Ivanović, además de otras incorporaciones turcas.

ALBA Berlín

Después de su aterrizaje en la BCL, ALBA Berlín busca ir más allá de los cuartos de final, su tope el pasado curso tras enfrentarse al Unicaja. La mejor noticia para los alemanes ha sido retener a Jack Kayil hasta 2031, seleccionado en el draft por New York Knicks. Han fichado a un gran tirador como Joe Wieskamp, a Brandon Angel para la pintura o Julius Böhmer, además de renovar a Justin Bean.

Rival del grupo

El Pallacanestro Reggiana, uno de los primeros rivales del Unicaja, se han reforzado con mucho músculo: Rob Edwards, Elhadji Fainke, Riccardo Visconti con pasado en Liga Endesa y Derek Ogbeide, junto a las renovaciones de JT Thor, Jaylen Barford y Jaime Echenique.

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Equipos ACB

Los otros tres equipos ACB también traen refuerzos importantes a la competición. El Joventut ha fichado a Boogie Ellis, Álex Reyes, Isaac Nogués, el excajista Emir Sulejmanovic, Nico Laprovittola y Kwan Cheatham. El Surne Bilbao se ha reforzado con Adam Somogyi, Dan Duscak, Nate Darling, Bastien Vautier, Manex Ansorregi y Ondrej Hustak. Mientras que el UCAM Murcia lo ha hecho con Marcis Steinbergs, Juani Marcos, Jean-Marc Pansa y Souley Boum.

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