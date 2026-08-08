El Unicaja mantiene abierta la búsqueda del pívot: muchas apuestas a la espera de la definitiva

El Unicaja seguirá buscando un pívot en el mercado de fichajes para cerrar la plantilla del Unicaja 2026/27. Va a ser un movimiento más dilatado en el tiempo de lo deseado y también de lo esperado porque, en realidad, podría haber sido oficial hace un tiempo. Sin embargo, las diferentes casuísticas de cada operación han hecho que los deberes sigan aún por hacer en un verano marcado por tres apuestas por el famoso pívot 'bicho': Devontae Cacok, Oscar Tshiebwe y Joel Bolomboy.

El puesto del '5' está siendo uno de los grandes dolores de cabeza para Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta. Pese a contar con Willy Hernangómez, David Kravish y Yannick Nzosa, el Unicaja espera un jugador que permita dar un salto de calidad al puesto con un perfil muy distinto a lo que ya tiene. Es decir, un jugador muy físico, diferencial en defensa y con la capacidad de cambiar los encuentros con su cuerpo.

Devontae Cacok

La primera opción, que apenas trascendió públicamente, fue Devontae Cacok, exjugador del UCAM Murcia. Respondía a las necesidades que buscaba el Unicaja dentro de la pintura después de haber sido una de las grandes novedades de la Liga Endesa en su temporada a las órdenes de Sito Alonso. Sin embargo, cuando las negociaciones estaban avanzas y todo parecía encauzado, llegó el Hapoel Jerusalem de Euroliga con una apuesta económica y deportiva muy superior, y ahí acabó todo.

Oscar Tshiebwe

Otro caso es el de Oscar Tshiebwe, pívot congoleño que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos. Después de alternar su último año entre Utah Jazz y su equipo de G-League, su futuro se quedó incierto. En ese camino se posicionó el Unicaja, que convenció al jugador después de viajar a la Liga de Verano para verlo en directo y convencerlo de que, en caso de dar el salto a Europa, fuera vestido de verde y morado. Sin embargo, cuando el club de Los Guindos se preparaba para cerrar el fichaje, Tshiebwe contaba con una ficha límite para quedarse en la NBA y ese último día de julio recibió una llamada de Houston Rockets para quedarse con Ime Udoka.

Joel Bolomboy

El pívot ucraniano, que también cuenta con la nacionalidad estadounidense y la rusa, ha sido la última posibilidad con la que los contactos habían sido más prolongados. El '5' acabó contrato con el Estrella Roja el 30 de junio y estableció un principio de acuerdo con el ASVEL Villeurbanne de Toni Parker. No obstante, la reducción de presupuesto de los galos colocó hace unas semanas a casi toda la plantilla en el mercado.

Joel Bolomboy militó en el Estrella Roja hasta este verano. / Euroliga

Ahí entró en escena el Unicaja para intentar hacerse con los servicios de Bolomboy y hubo un acuerdo con el jugador, al menos hasta que el club francés volvió a aparecer en la operación en las últimas horas. El ASVEL tiene que quedarse con al menos 7-8 jugadores para intentar competir en la Euroliga y uno de ellos va a ser Bolomboy, algo que no esperaba el club de Los Guindos. Así que es otra opción que se ha caído.

Son los tres jugadores con los que las conversaciones han estado más avanzadas, pero ni mucho menos han sido los únicos. La lista es mucho más larga y el Unicaja seguirá peinando el mercado en busca de otras opciones para ser el '5' titular de Vidorreta. Aún queda margen para que el día 17 ese pívot pueda ser uno más en los reconocimientos médicos, aunque no es una obligación. Sin prisa, pero sin pausa.

El Unicaja le busca compañero a Hernangómez, Kravish y Nzosa. / FIBA

Un perfil muy claro

La buena noticia es que la dirección deportiva y el cuerpo técnico tienen muy claro el perfil que necesitan: un 'center' intimidante, capaz de dominar el rebote y proteger el aro. Físicamente, un jugador corpulento, duro, con presencia, que juegue muy cerca del aro. Que sea de los que cambian el tono de un partido solo con su físico gracias al impacto en el juego con su cuerpo y así aligerar las deficiencias en cuanto a músculo que puedan existir en otros puestos.

Así que el mercado continúa para el Unicaja. Mientras tanto, las oficinas verdes esperan que Dubái haga oficial la incorporación de Simonas Lukosius y la posterior cesión al equipo verde y morado por una temporada. Ahora queda el '5'. Opciones ha habido muchas, pero no cualquiera responde a los estándares que necesita el proyecto de Vidorreta para reemprender el camino de los malagueños.