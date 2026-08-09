El Unicaja disfruta de su última semana de vacaciones: el club se prepara para el estreno con Txus Vidorreta al mando

El Unicaja de Málaga pondrá fin a más de dos meses de absoluto silencio en la pista la próxima semana. Después de los reconocimientos médicos que empezarán a sucederse desde el lunes 17, el día 20 está prevista como fecha oficial elegida para que arranquen los entrenamientos y de manera oficial tome los mandos en el ámbito deportivo el nuevo técnico cajista, Txus Vidorreta. Habrá incluso nombres propios que a última hora estarán presentes, como es el caso de Brazdeikis.

La afición del Unicaja confía en retomar la senda de los grandes éxitos pese al vacío dejado por Navarro. / Álex Zea

Tras un verano de frenética actividad en los despachos de Los Guindos, el club malagueño iniciará su puesta a punto de cara a la temporada 2026/2027, con un arranque liguero programado para el último fin de semana de septiembre. Será el inicio de una nueva era sin Ibon Navarro en el banquillo, abriendo paso a un proyecto renovado de máxima exigencia.

La marcha del preparador vasco sacudió los cimientos de la entidad verde

La inesperada salida de Navarro a principios del verano, al poner rumbo al Estrella Roja de Belgrado, supuso un auténtico terremoto deportivo. El entrenador vitoriano cerró un ciclo mágico en el que transformó por completo la identidad colectiva del Unicaja. Bajo su dirección, las vitrinas de Los Guindos sumaron siete títulos históricos de enorme prestigio, incluyendo la Basketball Champions League, la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y los éxitos mundiales cosechados en la Copa Intercontinental de la FIBA.

El listón por lo tanto ha quedado situado en cotas nunca antes vistas, después de cuatro años y medio que la afición verde guardará para siempre en su memoria. El nuevo cuerpo técnico deberá asumir ese monumental legado, pese a que la última temporada del Unicaja no ha podido prolongar anteriores éxitos y de alguna forma la transición tendrá un cariz bien distinto.

Txus Vidorreta tomará el mando de las operaciones en plena Feria de Málaga

El encargado de liderar esta nueva e ilusionante etapa es, como es bien sabido, un Vidorreta que constituye una "apuesta de garantías" por parte de la dirección deportiva comandada por Juanma Rodríguez. El experimentado técnico bilbaíno, que firma por dos temporadas, aterriza en la Costa del Sol avalado por su brillante y longeva trayectoria en la Liga Endesa. Es el quinto técnico con más partidos en la historia de la competición. Ha dejado atrás un ciclo legendario en La Laguna Tenerife, donde ha podido alcanzar la consideración de mejor técnico de la historia de la Basketball Champions League (BCL).

Willy Hernangómez ya disfruta de su estancia en Málaga. / Instagram

Asumirá en Málaga el desafío de impregnar al equipo de su característico juego dinámico, su maestría en el pick and roll y una mentalidad ganadora idónea para mantener al club entre los más importantes del baloncesto europeo. El regreso al trabajo no solo está condicionado por el cambio de pizarra, sino por la necesidad de redención. El Unicaja viene de firmar esa temporada en blanco, como contraste a ese torbellino de éxitos de las campañas previas.

La gasolina perfecta para volver a levantar a una masa social muy exigente

Esa sequía reciente ha servido de gasolina moral durante las vacaciones. La dirección deportiva ha trabajado a destajo en estos más de 60 días de persianas bajadas en el pabellón, reconfigurando un vestuario que se ha rejuvenecido de forma notable para dotar al bloque de un perfil mucho más físico y atlético. Para plasmar la identidad de Vidorreta sobre el parqué, el Unicaja ha cerrado incorporaciones de un impacto inmediato descomunal. El gran golpe sobre la mesa del mercado estival ha sido el fichaje de Willy Hernangómez, pívot internacional español y MVP del Eurobasket que ya disfruta de la Costa del Sol.

Con sus centímetros y la absoluta veteranía que atesora, está previsto que aporte una calidad diferencial en la pintura tras su paso por la NBA y el Barça. La dirección deportiva también ha amarrado el regreso del talentoso base sueco Melwin Pantzar, procedente del Bilbao Basket, la importante polivalencia exterior del estadounidense Cameron Hunt y los puntos que también desde el perímetro pueda aportar el ya mencionado Ignas Brazdeikis.

Primeros chequeos médicos como típica antesala al inicio de las sesiones preparatorias

La hoja de ruta de la primera jornada estival ya está minuciosamente diseñada. El lunes 17 de agosto acudirán los jugadores disponibles, de forma escalonada, a la llamada de los responsables médicos para someterse a las pruebas de esfuerzo y mediciones antropométricas de rigor. Estas evaluaciones resultarán fundamentales tras el parón vacacional para calibrar el estado de forma general de la plantilla y diseñar las cargas físicas individuales.

Una vez superados los exámenes clínicos, el grupo se trasladará a la pista para llevar a cabo las primeras tomas de contacto dinámicas bajo la atenta mirada de Vidorreta. El despegue en pleno agosto presentará la habitual fisonomía accidentada de los veranos baloncestísticos contemporáneos. Debido a la coincidencia con las ventanas FIBA, el inicio de la pretemporada registrará notables ausencias, ya que varios internacionales no estarán presentes en Los Guindos durante las primeras jornadas.