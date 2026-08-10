Alberto Díaz, Perry y Tyson Pérez ya entrenan en Los Guindos

El nuevo proyecto del Unicaja ya empieza a tomar forma en Los Guindos. Aunque la vuelta oficial de la plantilla está prevista para el 17 de agosto, con los reconocimientos médicos, y el 20 para iniciar los entrenamientos en pista, Alberto Díaz, Kendrick Perry y Tyson Pérez ya han regresado a la dinámica del equipo y trabajan estos días en las instalaciones cajistas.

El movimiento supone un primer adelanto de una pretemporada marcada por numerosos cambios. Txus Vidorreta toma las riendas del banquillo tras la salida de Ibon Navarro, en una nueva etapa que también traerá modificaciones importantes en el cuerpo técnico. De los ayudantes de la pasada temporada, Andrija Gavrilovic será el único que continuará en el banquillo, acompañando al nuevo entrenador en este comienzo de proyecto.

A todo ello se suma una profunda remodelación de la plantilla, con varias incorporaciones previstas para las próximas semanas. Sin embargo, tres de los jugadores veteranos ya han comenzado a pisar el parqué de Los Guindos y han decidido poner fin antes de tiempo a sus vacaciones.

Un verano más largo de lo habitual

La situación resulta especialmente llamativa después de un verano mucho más prolongado para los jugadores del Unicaja. El conjunto malagueño terminó su temporada regular de la Liga Endesa a finales de mayo y, tras no clasificarse para el playoff por el título, sus jugadores disfrutaron de uno de los descansos más largos de los últimos años.

En las últimas temporadas, los finales de curso se habían prolongado hasta bien entrado el mes de junio por la disputa de las eliminatorias por el título y, en algunos casos, posteriormente llegaban las competiciones internacionales. Este verano, sin embargo, el calendario permitió a los jugadores disponer de más tiempo de descanso, aunque algunos han decidido regresar antes de lo previsto para comenzar a preparar el nuevo curso.

Uno de ellos es Alberto Díaz. El capitán cajista ya se encuentra trabajando en Los Guindos, aunque en los próximos días tendrá que incorporarse a la concentración de la selección española. El base malagueño formará parte del grupo dirigido por España para afrontar la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2027, con dos compromisos internacionales previstos entre el 27 y el 31 de agosto.

Su presencia con la selección hará que Alberto se pierda el amistoso que el Unicaja disputará el día 30 en Benahavís, pero posteriormente regresará a la disciplina del conjunto malagueño para incorporarse al trabajo con Vidorreta y afrontar el tramo principal de la pretemporada, incluida la disputa de la Copa Andalucía y el resto de encuentros de preparación.

Perry, al mando durante el inicio de la pretemporada

El regreso de Kendrick Perry también tiene un significado especial. El base afrontará su quinta temporada como jugador del Unicaja, después de aterrizar en Málaga en 2022.

Perry tendrá esta temporada una nueva competencia en la dirección de juego con Melvin Pantzar, uno de los nuevos integrantes del proyecto. Sin embargo, el inicio de la pretemporada le permitirá asumir un papel especialmente relevante, ya que ni Alberto Díaz ni Pantzar estarán disponibles durante este primer tramo al encontrarse comprometidos con España y Suecia.

El próximo curso también supone un reto personal para Perry. El base no terminó la pasada temporada con las mejores sensaciones y afronta este nuevo escenario con el objetivo de recuperar protagonismo y volver a ofrecer su mejor versión. La llegada de Vidorreta abre además una etapa diferente en la que deberá adaptarse a las nuevas exigencias del técnico vasco.

Tyson Pérez, centrado en el nuevo curso

El tercer jugador que ya trabaja en Los Guindos es Tyson Pérez. El ala-pívot se prepara para una temporada importante después de un curso marcado por una dolencia en el tendón de Aquiles que le mantuvo varias semanas alejado de las pistas.

Su situación ha estado además relacionada durante las últimas semanas con los rumores que apuntan al supuesto interés del Valencia Basket. La realidad, a día de hoy, es que no se han iniciado conversaciones entre los clubes y tampoco existe una oferta sobre la mesa por el jugador. Mientras tanto, Pérez continúa trabajando con normalidad en las instalaciones del Unicaja y prepara el nuevo curso a las órdenes del cuerpo técnico.

Su presencia en los entrenamientos ha quedado reflejada en un vídeo publicado desde el entorno del club, aunque el ala-pívot no aparece en las imágenes que han trascendido. Lo importante, sin embargo, es que forma parte del grupo de jugadores que ya ha decidido adelantar su regreso al trabajo.

Con tres veteranos ya sobre el parqué, el nuevo Unicaja de Txus Vidorreta empieza a echar a andar antes incluso de la fecha marcada oficialmente para el regreso de la plantilla. El 17 de agosto llegará el turno de los reconocimientos médicos y el día 20 comenzará oficialmente el trabajo en pista. Para entonces, Alberto Díaz, Kendrick Perry y Tyson Pérez ya llevarán varios días de ventaja.