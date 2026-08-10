Los internacionales del Unicaja obligan a diseñar una pretemporada dividida en dos capítulos

El Unicaja iniciará los entrenamientos de la era Vidorreta el próximo 20 de agosto con un plan condicionado por la diáspora internacional. Hasta cuatro jugadores tienen compromisos con sus selecciones y permanecerán fuera de juego hasta el último fin de semana del mes. Alberto Díaz y Willy Hernangómez, con España; Melwin Pantzar, con Suecia; y Amine Noua, con Francia, constituyen la lista de bajas por este motivo. Finalmente no pertenecerá a la misma el alero lituano Ignas Brazdeikis, pues no forma parte de la lista definitiva de su selección.

De esta forma, los hasta seis amistosos programados y la disputa de la Copa Andalucía estarán condicionados a la disponibilidad de todo ese talento. No obstante, todos esos encuentros están llamados a servir de termómetro de un proyecto que pasa página a la brillante etapa de Ibon Navarro y que deberá reinventarse casi por completo.

El Unicaja ganó el pasado verano la Copa Andalucía. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

La cantera como complemento para que empiece a moverse el balón

El club costasoleño afronta una transición profunda, de la mano de un preparador como Txus Vidorreta, con una dilatada experiencia tanto en ACB como en las competiciones europeas. La hoja de ruta diseñada por el nuevo cuerpo técnico para este periodo estival se divide de forma obligatoria en esos dos capítulos bien diferenciados.

Los cuatro internacionales no podrán estar disponibles para el primer amistoso previsto, el domingo 30 de agosto, en tierras melillenses. Es significativo que en ese desplazamiento no puedan entrar en acción dos bases como Alberto Díaz y Melwin Pantzar, que están llamados a ser los cimientos de una plantilla fundamentada en la dirección del juego.

Willy Hernangómez, referente que tampoco podrá estar en Melilla

Tampoco podrá estrenarse Willy Hernangómez, pívot nacional que se ha convertido en el gran referente para el nuevo proyecto cajista. Aporta galones, rebote y una tremenda capacidad de anotación bajo el aro y será baja en el III Memorial Javier Imbroda. Sí que entrará en acción el escolta Cameron Hunt, que recala en la Costa del Sol con el aval de su buena dinámica ofensiva y para generar juego.

Willy Hernangómez (Unicaja) y Olek Balcerowski (Barça) han cambiado sus equipos. / ACBPhoto

Antes del 1 de septiembre no está previsto que puedan coincidir sobre la pista la totalidad de integrantes de la nueva plantilla. Su estreno ante la afición podría producirse en los primeros compases del mes próximo, con motivo de la disputa de la Copa Andalucía. Una duda respecto a quiénes podrían no estar disponibles hasta entonces pasa por la confirmación del fichaje del lituano con pasaporte alemán Lukosiunas. Aún se desconoce si será convocado por su selección, por lo que cabe la posibilidad de que finalmente sean cinco los internacionales que no puedan entrenar a las órdenes de Vidorreta en la primera parte de la pretemporada.

Calendario a las puertas del debut liguero a finales de septiembre

Tras la disputa de la Copa Andalucía, el sábado 5 de septiembre en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba, el Unicaja afrontará el XV Torneo Costa del Sol. El jueves 10 de septiembre se medirá a La Laguna Tenerife en Rincón de la Victoria y, dos días más tarde, el sábado 12 de septiembre llegará el plato fuerte de la pretemporada, con la visita del Real Madrid al Palacio de los Deportes Martín Carpena.

La preparación concluirá con dos exigentes salidas: el jueves 17 de septiembre ante el UCAM Murcia en el Olivo Arena de Jaén y el domingo 20 de septiembre, frente al Monbus Obradoiro, en Santiago de Compostela.