Lukosius no irá con Alemania y el Unicaja gana margen en su pretemporada

El Unicaja respira algo más tranquilo de cara al inicio de la pretemporada. Simas Lukosius no formará parte de la selección alemana en la próxima ventana internacional, una circunstancia que permitirá al conjunto malagueño contar con uno de sus futuros jugadores durante buena parte de la preparación. El escolta, lituano de nacimiento pero con doble nacionalidad alemana, había debutado con el combinado germano en la anterior ventana de julio.

La presencia de las principales estrellas de la NBA y la Euroliga en esta segunda fase de clasificación para el Mundial de 2027 ha reducido notablemente las opciones de Lukosius de entrar en los planes de Alemania. El combinado dirigido por Álex Mumbrú, además, llega a esta ventana como vigente campeón del mundo y de Europa, por lo que la competencia por un puesto es máxima.

Cuatro internacionales y menos ausencias

La decisión supone una buena noticia para el Unicaja, que verá reducida a cuatro la nómina de jugadores que tendrán que ausentarse durante la pretemporada por compromisos con sus selecciones. Alberto Díaz y Willy Hernangómez estarán con España, Amin Noua con Francia y Melvin Pantzar con Suecia.

De esta forma, el equipo malagueño no tendrá que afrontar las primeras semanas de preparación con un número excesivamente elevado de bajas internacionales. La planificación del verano, por tanto, gana algo más de estabilidad a la espera de que se resuelva definitivamente la situación de Lukosius.

El jugador todavía no se encuentra oficialmente incorporado al Unicaja, ya que todo está pendiente del movimiento de Dubai, que debe dar el paso definitivo para que se complete la operación. Por ello, la gran incógnita ahora mismo es cuándo podrá ponerse a las órdenes del cuerpo técnico cajista.

Reconocimientos médicos

La pretemporada del Unicaja arrancará con los reconocimientos médicos previstos para el próximo 17 de agosto, mientras que el trabajo sobre la pista comenzará el día 20. La fecha de llegada de Lukosius dependerá, en buena medida, de que se haga oficial el movimiento pendiente desde Dubai.

El primer compromiso de preparación está fijado para el 30 de agosto ante el Melilla, dentro de una pretemporada que concentrará buena parte de su actividad entre los días 27 y 31 de agosto.

Lukosius, por tanto, afronta estas semanas en una situación particular: ya ha tenido experiencia internacional con Alemania, pero no tendrá que acudir a esta segunda ventana, lo que puede permitirle aprovechar el verano para sumar trabajo y llegar en mejores condiciones a su incorporación al Unicaja.

La situación todavía está pendiente de los últimos movimientos, pero la no convocatoria con Alemania supone, de entrada, una pequeña victoria para la planificación cajista. Ahora solo falta conocer cuándo se producirá el paso definitivo y cuándo podrá Lukosius comenzar a trabajar con el que será su nuevo equipo.