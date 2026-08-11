XV Torneo Costa del Sol del Unicaja: entradas, fechas y rivales

El Torneo Costa del Sol alcanza su decimoquinta edición convertido ya en una de las grandes citas del baloncesto de pretemporada en España. La competición, que nació en 2011 con el objetivo de acercar el Unicaja a distintos municipios de la provincia, volverá a recorrer Málaga con un cartel de lujo: Unicaja, La Laguna Tenerife y Real Madrid se enfrentarán durante tres días en Rincón de la Victoria, Marbella y la capital con el ansiado regreso al Martín Carpena.

La edición de este año tendrá, además, un carácter especial. Por primera vez en varios años, los tres participantes serán clubes españoles, aunque no será la primera ocasión en la historia del torneo en la que todos los equipos procedan de la competición nacional. Ya ocurrió en 2014, con Unicaja, Real Madrid y Valencia, y en 2021, cuando el conjunto malagueño compartió cartel con el Real Madrid y UCAM Murcia.

El formato de esta decimoquinta edición quedó definido después de que Tenerife se incorporase al cartel como parte del acuerdo alcanzado por la llegada de Txus Vidorreta al banquillo cajista. El conjunto insular, ahora dirigido por Jaka Lakovic, se medirá primero al Unicaja y posteriormente al Real Madrid. El conjunto blanco, por su parte, vuelve a una competición en la que ya ha participado en 13 ocasiones y en la que suma seis títulos.

Tres partidos en tres escenarios

El pistoletazo de salida llegará el jueves 10 de septiembre, cuando Unicaja y Tenerife se enfrenten a las 20.00 horas en el pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. Un día después, el viernes 11, será el turno del Tenerife-Real Madrid, también a las 20.00 horas, en el pabellón Sergio Scariolo de Marbella.

El torneo se cerrará el sábado 12 de septiembre a las 19.00 horas con uno de los grandes clásicos del baloncesto español: Unicaja-Real Madrid en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Será el gran encuentro de una edición que vuelve a apostar por llevar el baloncesto de primer nivel a distintos puntos de la provincia.

Ocho euros para todos los partidos

Una de las principales novedades anunciadas durante la presentación es el precio único de las entradas: ocho euros para cualquiera de los tres encuentros. Las localidades para el Unicaja-Real Madrid estarán disponibles desde este martes a las 13.00 horas a través de la web oficial del Unicaja, con prioridad para los abonados hasta el domingo. A partir del lunes, podrán adquirirlas el resto de aficionados.

Desde este miércoles también se podrán comprar entradas de forma presencial en las tiendas del Unicaja de Los Guindos y de la Plaza de la Marina. En el caso del Unicaja-Tenerife, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria contará además con un cupo de localidades para su venta en el propio municipio. En Marbella todavía está pendiente de concretarse el punto de venta físico para el encuentro entre Tenerife y Real Madrid.

Trofeo del Torneo Costa del Sol. / Diputación de Málaga

Para quienes no puedan acudir a los pabellones, habrá también una alternativa: los tres partidos serán retransmitidos en directo por 101 TV, permitiendo seguir el torneo desde cualquier punto.

Un torneo con grandes nombres

El Costa del Sol se ha convertido durante estos quince años en un escaparate habitual para algunos de los mejores equipos del continente. Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid, Zalgiris o Partizan, entre otros, han pasado por una competición que ha conseguido mantener su apuesta por el baloncesto de máximo nivel durante más de una década.

La primera edición ya dejó claro el carácter internacional que tendría el torneo. En 2011, Armani Milán y Benetton Treviso acompañaron al Unicaja en el cartel, con el conjunto malagueño proclamándose campeón después de superar primero al equipo italiano y posteriormente al Armani de Sergio Scariolo en el Carpena por 79-65.

Ahora, quince años después, Rincón de la Victoria y Marbella vuelven a formar parte del recorrido del torneo, en una edición que recupera dos de las sedes de aquella primera edición y que culminará en Málaga con el enfrentamiento entre Unicaja y Real Madrid.

Txus Vidorreta se enfrentará al Tenerife, su exequipo. / ACB Photo - Emilio Cobos

«El mejor de España en pretemporada»

Durante la presentación, celebrada en las instalaciones de la Diputación de Málaga, el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, puso en valor la trayectoria alcanzada por la competición y su capacidad para acercar el deporte de élite a los aficionados: «Este torneo es un clásico de la pretemporada en Europa». Además, señaló que «el objetivo es que los aficionados tengan la oportunidad de disfrutar del baloncesto de élite lo más cerca posible».

En la misma línea, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, echó la vista atrás para recordar cómo nació una competición que con el paso de los años se ha convertido en una cita fija del verano: «Cada vez que llega el Costa del Sol, me entra morriña. Recuerdo cuando, en el año 2011 de pronto, el entonces director deportivo (Manolo Rubia) y yo vimos clara la creación de un torneo. Era la manera de hacer marca del equipo en la provincia, que estaba un poco de espaldas a ella. Jugaba en el Carpena, pero no solía jugar mucho por los pueblos».

El presidente del club de Los Guindos también explicó las circunstancias que han llevado a confeccionar un cartel íntegramente nacional en esta ocasión. «Hemos tenido siempre la llamada de multitud de equipos europeos para venir, esta vez era más complicada la fecha y a algunos les venía mal, pero cuando se nos dio la oportunidad de que viniera el Tenerife, exequipo de Txus Vidorreta, fue como un partido del 'morbo'».

También recordó incluso la posibilidad de que Sergio Scariolo hubiera participado en el torneo con el Real Madrid en Marbella, una circunstancia que finalmente no se produjo tras los cambios acontecidos en el conjunto blanco. Pese a ello, el cartel mantiene el nivel habitual de una competición que López Nieto situó en lo más alto: «Este torneo se ha convertido en el mejor de España en pretemporada».