Calendario
Fechas y horarios de las 34 jornadas de temporada regular del Unicaja en Liga Endesa
El equipo cajista empezará la ACB contra el Real Madrid en el Movistar Arena y cerrará el curso contra el Leyma Coruña en el Martín Carpena
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La ACB ha publicado el calendario completo de las 34 jornadas que van a conformar la temporada regular de la Liga Endesa 2026/27. Ocho meses de competición en los que el Unicaja va a estrenar el nuevo proyecto con Txus Vidorreta a los mandos y ocho incorporaciones en la plantilla, de los cuales quedan por hacer oficial la cesión de Simonas Lukosius y el nombre del pívot, para recuperar el sitio perdido el pasado curso en el baloncesto nacional.
Este será el camino a recorrer por los cajistas, ya con los partidos definidos con fecha y hora:
Calendario completo
- Jornada 1: Real Madrid - UNICAJA. Domingo 27 de septiembre, 19.00 horas.
- Jornada 2: UNICAJA - La Laguna Tenerife. Sábado 3 de octubre, 19.30 horas.
- Jornada 3: UNICAJA - MoraBanc Andorra. Sábado 10 de octubre, 19.30 horas.
- Jornada 4: Kids&Us Manresa - UNICAJA. Sábado 17 de octubre, 18.00 horas.
- Jornada 5: Río Breogán - UNICAJA. Domingo 25 de octubre, 18.00 horas.
- Jornada 6: UNICAJA - Barça. Domingo 1 de noviembre, 19.00 horas.
- Jornada 7: Casademont Zaragoza - UNICAJA. Domingo 8 de noviembre, 17.00 horas.
- Jornada 8: Unicaja - FIATC Girona. Domingo 15 de noviembre, 12.30 horas.
- Jornada 9: Recoletas Salud San Pablo Burgos - UNICAJA. Sábado 21 de noviembre, 18.00 horas.
- Jornada 10: UNICAJA - Valencia Basket. Domingo 6 de diciembre, 19.00 horas.
- Jornada 11: UCAM Murcia - UNICAJA. Jueves 10 de diciembre, 21.00 horas.
- Jornada 12: iLERNA Lleida - UNICAJA. Domingo 13 de diciembre, 12.30 horas.
- Jornada 13: UNICAJA - Asisa Joventut. Sábado 19 de diciembre, 19.30 horas.
- Jornada 14: Leyma Coruña - UNICAJA. Domingo 27 de diciembre, 16.30 horas.
- Jornada 15: UNICAJA - Monbus Obradoiro. Miércoles 30 de diciembre, 21.00 horas.
- Jornada 16: UNICAJA - Surne Bilbao. Sábado 2 de enero, 19.30 horas.
- Jornada 17: Kosner Baskonia - UNICAJA. Domingo 10 de enero, 19.00 horas.
- Jornada 18: Barça - UNICAJA. Domingo 17 de enero, 19.00 horas.
- Jornada 19: UNICAJA - Recoletas Salud San Pablo Burgos, 19.30 horas.
- Jornada 20: UNICAJA - Río Breogán. Domingo 31 de enero, 12.30 horas.
- Jornada 21: FIATC Girona - UNICAJA. Sábado 6 de febrero, 21.00 horas.
- Jornada 22: UNICAJA - UCAM Murcia. Domingo 14 de febrero, 18.00 horas.
- Jornada 23: Asisa Joventut - UNICAJA. Domingo 7 de marzo, 17.00 horas.
- Jornada 24: MoraBanc Andorra - UNICAJA. Sábado 13 de marzo, 19.30 horas.
- Jornada 25: UNICAJA - Kosner Baskonia. Sábado 20 de marzo, 21.00 horas.
- Jornada 26: UNICAJA - iLERNA Lleida. Domingo 28 de marzo, 12.30 horas.
- Jornada 27: La Laguna Tenerife - UNICAJA. Sábado 3 de abril, 19.30 horas.
- Jornada 28: UNICAJA - Kids&Us Manresa. Sábado 10 de abril, 18.00 horas.
- Jornada 29: UNICAJA - Casademont Zaragoza. Sábado 17 de abril, 19.30 horas.
- Jornada 30: Monbus Obradoiro - UNICAJA. Domingo 25 de abril, 12.00 horas.
- Jornada 31: Valencia Basket - UNICAJA. Domingo 2 de mayo, 12.30 horas.
- Jornada 32: UNICAJA - Real Madrid. Domingo 9 de mayo, 19.00 horas.
- Jornada 33: Surne Bilbao - UNICAJA. Sábado 15 de mayo, 18.00 horas. *Si los de Txus Vidorreta lograran la clasificación a la Final Four de la Basketball Champions League, este partido pasaría al el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de abril.
- Jornada 34: UNICAJA - Leyma Coruña. 21, 22 o 23 de mayo. Horario por determinar.
- Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
- No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga
- El parque acuático de Málaga con hinchables, piscinas y Dj en vivo: también se puede jugar a Humor Amarillo, Grand Prix o Supervivientes
- Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
- Piden una reunión urgente con el alcalde por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, para que lo recorra con los vecinos
- Bosque Urbano Málaga recauda 28.030 euros para costear los pleitos pendientes sobre los terrenos de Repsol
- El Málaga CF confirma la lesión de Carlos Dotor en la rodilla derecha: baja para el Metropolitano
- La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite