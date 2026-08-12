Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en MálagaPrimera mujer sepulturera de Vélez-MálagaMejor chiringuito de España en Málaga según ForbesEl Málaga CF vuelve a la Rosaleda contra el FulhamLos VTC amenazan con denunciar al Ayuntamiento de MálagaAvanza el nuevo hospital frente a la RosaledaEl homicida de Marbella y la víctima se habían denunciadoReforma de la Alameda de Antequera
instagramlinkedin

Calendario

Fechas y horarios de las 34 jornadas de temporada regular del Unicaja en Liga Endesa

El equipo cajista empezará la ACB contra el Real Madrid en el Movistar Arena y cerrará el curso contra el Leyma Coruña en el Martín Carpena

La Liga Endesa 2026/27 empezará a final de septiembre.

La Liga Endesa 2026/27 empezará a final de septiembre. / ACBPhoto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

La ACB ha publicado el calendario completo de las 34 jornadas que van a conformar la temporada regular de la Liga Endesa 2026/27. Ocho meses de competición en los que el Unicaja va a estrenar el nuevo proyecto con Txus Vidorreta a los mandos y ocho incorporaciones en la plantilla, de los cuales quedan por hacer oficial la cesión de Simonas Lukosius y el nombre del pívot, para recuperar el sitio perdido el pasado curso en el baloncesto nacional.

Este será el camino a recorrer por los cajistas, ya con los partidos definidos con fecha y hora:

Calendario completo

  • Jornada 1: Real Madrid - UNICAJA. Domingo 27 de septiembre, 19.00 horas.
  • Jornada 2: UNICAJA - La Laguna Tenerife. Sábado 3 de octubre, 19.30 horas.
  • Jornada 3: UNICAJA - MoraBanc Andorra. Sábado 10 de octubre, 19.30 horas.
  • Jornada 4: Kids&Us Manresa - UNICAJA. Sábado 17 de octubre, 18.00 horas.
  • Jornada 5: Río Breogán - UNICAJA. Domingo 25 de octubre, 18.00 horas.
  • Jornada 6: UNICAJA - Barça. Domingo 1 de noviembre, 19.00 horas.
  • Jornada 7: Casademont Zaragoza - UNICAJA. Domingo 8 de noviembre, 17.00 horas.
  • Jornada 8: Unicaja - FIATC Girona. Domingo 15 de noviembre, 12.30 horas.
  • Jornada 9: Recoletas Salud San Pablo Burgos - UNICAJA. Sábado 21 de noviembre, 18.00 horas.
  • Jornada 10: UNICAJA - Valencia Basket. Domingo 6 de diciembre, 19.00 horas.
  • Jornada 11: UCAM Murcia - UNICAJA. Jueves 10 de diciembre, 21.00 horas.
  • Jornada 12: iLERNA Lleida - UNICAJA. Domingo 13 de diciembre, 12.30 horas.
  • Jornada 13: UNICAJA - Asisa Joventut. Sábado 19 de diciembre, 19.30 horas.
  • Jornada 14: Leyma Coruña - UNICAJA. Domingo 27 de diciembre, 16.30 horas.
  • Jornada 15: UNICAJA - Monbus Obradoiro. Miércoles 30 de diciembre, 21.00 horas.
  • Jornada 16: UNICAJA - Surne Bilbao. Sábado 2 de enero, 19.30 horas.
Liga Endesa | Baskonia - Unicaja, en imágenes

El Baskonia - Unicaja será importante para la clasificación a la Copa del Rey en la jornada 17, la última antes del corte. / ACBPhoto

  • Jornada 17: Kosner Baskonia - UNICAJA. Domingo 10 de enero, 19.00 horas.
  • Jornada 18: Barça - UNICAJA. Domingo 17 de enero, 19.00 horas.
  • Jornada 19: UNICAJA - Recoletas Salud San Pablo Burgos, 19.30 horas.
  • Jornada 20: UNICAJA - Río Breogán. Domingo 31 de enero, 12.30 horas.
  • Jornada 21: FIATC Girona - UNICAJA. Sábado 6 de febrero, 21.00 horas.
  • Jornada 22: UNICAJA - UCAM Murcia. Domingo 14 de febrero, 18.00 horas.
  • Jornada 23: Asisa Joventut - UNICAJA. Domingo 7 de marzo, 17.00 horas.
  • Jornada 24: MoraBanc Andorra - UNICAJA. Sábado 13 de marzo, 19.30 horas.
  • Jornada 25: UNICAJA - Kosner Baskonia. Sábado 20 de marzo, 21.00 horas.
  • Jornada 26: UNICAJA - iLERNA Lleida. Domingo 28 de marzo, 12.30 horas.
  • Jornada 27: La Laguna Tenerife - UNICAJA. Sábado 3 de abril, 19.30 horas.

Noticias relacionadas y más

  • Jornada 28: UNICAJA - Kids&Us Manresa. Sábado 10 de abril, 18.00 horas.
  • Jornada 29: UNICAJA - Casademont Zaragoza. Sábado 17 de abril, 19.30 horas.
  • Jornada 30: Monbus Obradoiro - UNICAJA. Domingo 25 de abril, 12.00 horas.
  • Jornada 31: Valencia Basket - UNICAJA. Domingo 2 de mayo, 12.30 horas.
  • Jornada 32: UNICAJA - Real Madrid. Domingo 9 de mayo, 19.00 horas.
  • Jornada 33: Surne Bilbao - UNICAJA. Sábado 15 de mayo, 18.00 horas. *Si los de Txus Vidorreta lograran la clasificación a la Final Four de la Basketball Champions League, este partido pasaría al el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de abril.
  • Jornada 34: UNICAJA - Leyma Coruña. 21, 22 o 23 de mayo. Horario por determinar.
Calendario del Unicaja en la Liga Endesa

Calendario del Unicaja en la Liga Endesa / L.O.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
  2. No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga
  3. El parque acuático de Málaga con hinchables, piscinas y Dj en vivo: también se puede jugar a Humor Amarillo, Grand Prix o Supervivientes
  4. Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
  5. Piden una reunión urgente con el alcalde por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, para que lo recorra con los vecinos
  6. Bosque Urbano Málaga recauda 28.030 euros para costear los pleitos pendientes sobre los terrenos de Repsol
  7. El Málaga CF confirma la lesión de Carlos Dotor en la rodilla derecha: baja para el Metropolitano
  8. La noche más solidaria de la música en la cantera de Starlite

Fechas y horarios de las 34 jornadas de temporada regular del Unicaja en Liga Endesa

Fechas y horarios de las 34 jornadas de temporada regular del Unicaja en Liga Endesa

El Aeropuerto de Málaga supera los 3 millones de pasajeros en julio y bate las 20.000 operaciones

El Aeropuerto de Málaga supera los 3 millones de pasajeros en julio y bate las 20.000 operaciones

La Policía Nacional movilizará en Málaga a casi 200 agentes en los principales puntos de observación del eclipse

La Policía Nacional movilizará en Málaga a casi 200 agentes en los principales puntos de observación del eclipse

La producción de Max Payne 1 & 2 Remake sigue adelante bajo la supervisión de Rockstar Games

La producción de Max Payne 1 & 2 Remake sigue adelante bajo la supervisión de Rockstar Games

VALORANT prepara tres días de acceso gratuito en Badalona con torneos, jugadores profesionales y actividades

VALORANT prepara tres días de acceso gratuito en Badalona con torneos, jugadores profesionales y actividades

¿Eclipse a De la Torre?: Mariano Ruiz Araujo tiene nueve meses para ganarse Málaga

¿Eclipse a De la Torre?: Mariano Ruiz Araujo tiene nueve meses para ganarse Málaga

Colas de casi una hora en Fuengirola para conseguir gafas para ver el eclipse: "Lo he dejado para el último día"

Colas de casi una hora en Fuengirola para conseguir gafas para ver el eclipse: "Lo he dejado para el último día"

Fallece a los 98 años el ex primer ministro chino Zhu Rongji

Fallece a los 98 años el ex primer ministro chino Zhu Rongji
Tracking Pixel Contents